Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως

Ο Δήμος Ζαχάρως καλεί όλους τους ενήλικους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δράση αυτή, που αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη, την ενίσχυση της υγείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως
19 Νοέ. 2025 23:10
Pelop News

Ο Δήμος Ζαχάρως, σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟμΥ) του ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας, υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, με στόχο την ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας των ενήλικων κατοίκων των χωριών του Δήμου. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το υπάρχον προσωπικό των ΚΟμΥ ενισχύεται από γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αξιοποιώντας τις υποδομές των κινητών μονάδων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Καταγραφή αναγκών υγείας του πληθυσμού
  • Λήψη ιατρικού ιστορικού
  • Εγγραφή στην Άυλη Συνταγογράφηση
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
  • Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα
  • Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)
  • Ενημέρωση για προγράμματα πρόληψης
  • Συμβουλευτική, ιατρική εξέταση και συνταγογράφηση (στις δράσεις με παρουσία ιατρού)
  • Αναλυτική ενημέρωση και συμβουλευτική για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ενηλίκων, με έμφαση στα εμβόλια κατά Πνευμονιόκοκκου, ιού RSV, Γρίπης, COVID-19 και Έρπητα Ζωστήρα
  • Δυνατότητα εμβολιασμού κατά της Γρίπης, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο και επιτρέπεται από τον τοπικό προγραμματισμό

ΗΜΕΡΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

  • Δευτέρα 24/11/2025: Κρυονέρι – Αγροτικό Ιατρείο
  • Τρίτη 25/11/2025: Πετράλωνα – Κοινοτικό Μέγαρο
  • Τετάρτη 26/11/2025: Φιγαλεία – Κοινοτικό Γραφείο
  • Πέμπτη 27/11/2025: Μάκιστος – Κοινοτικό Γραφείο
  • Παρασκευή 28/11/2025: Λέπρεο – Κοινοτικό Γραφείο

Ώρες λειτουργίας:

  • 09:30– 11:00: Κατ’ οίκον επισκέψεις
  • 11:00 – 14:00: Ανοιχτή δειγματοληψία

Ο Δήμος Ζαχάρως καλεί όλους τους ενήλικους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δράση αυτή, που αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη, την ενίσχυση της υγείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2625031373

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Αυστραλία: Η Meta απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook
23:50 Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
23:34 Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους
23:18 «Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο
23:10 Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως
22:53 Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης
22:45 «Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών
22:32 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν
22:25 Ζελένσκι: «Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο»
22:13 Αγριογούρουνα έκαναν «βόλτα» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
22:05 Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων
21:52 Τυρί…σαν χαβιάρι: Ανατιμήσεις έως +120% σε ένα χρόνο
21:45 Η συγκλονιστική καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο
21:29 ΝΔ: «Ψέματα και συκοφαντίες» από ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ