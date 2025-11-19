Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως

Ο Δήμος Ζαχάρως, σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟμΥ) του ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας, υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, με στόχο την ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας των ενήλικων κατοίκων των χωριών του Δήμου. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το υπάρχον προσωπικό των ΚΟμΥ ενισχύεται από γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αξιοποιώντας τις υποδομές των κινητών μονάδων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν:

Καταγραφή αναγκών υγείας του πληθυσμού

Λήψη ιατρικού ιστορικού

Εγγραφή στην Άυλη Συνταγογράφηση

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

Υπολογισμό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Ενημέρωση για προγράμματα πρόληψης

Συμβουλευτική, ιατρική εξέταση και συνταγογράφηση (στις δράσεις με παρουσία ιατρού)

Αναλυτική ενημέρωση και συμβουλευτική για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ενηλίκων, με έμφαση στα εμβόλια κατά Πνευμονιόκοκκου, ιού RSV, Γρίπης, COVID-19 και Έρπητα Ζωστήρα

Δυνατότητα εμβολιασμού κατά της Γρίπης, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο και επιτρέπεται από τον τοπικό προγραμματισμό

ΗΜΕΡΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δευτέρα 24/11/2025: Κρυονέρι – Αγροτικό Ιατρείο

Κρυονέρι – Αγροτικό Ιατρείο Τρίτη 25/11/2025: Πετράλωνα – Κοινοτικό Μέγαρο

Πετράλωνα – Κοινοτικό Μέγαρο Τετάρτη 26/11/2025: Φιγαλεία – Κοινοτικό Γραφείο

Φιγαλεία – Κοινοτικό Γραφείο Πέμπτη 27/11/2025: Μάκιστος – Κοινοτικό Γραφείο

Μάκιστος – Κοινοτικό Γραφείο Παρασκευή 28/11/2025: Λέπρεο – Κοινοτικό Γραφείο

Ώρες λειτουργίας:

09:30– 11:00: Κατ’ οίκον επισκέψεις

11:00 – 14:00: Ανοιχτή δειγματοληψία

Ο Δήμος Ζαχάρως καλεί όλους τους ενήλικους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δράση αυτή, που αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη, την ενίσχυση της υγείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2625031373

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



