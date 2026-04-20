Προμηθέας-Ηρακλής: Η νίκη θέλει και… διαφορά για να οδηγήσει στην 8η θέση

Να λοιπόν που φτάσαμε στην πιο μεγάλη ημέρα του πολέμου, τη D-Day όπως την αποκάλεσαν οι Σύμμαχοι όταν αποβιβάζονταν εκείνη την 6η Ιουνίου του 1944 στις όχθες της Νορμανδίας.

Γιατί αυτήν ακριβώς τη σημασία έχει το προσεχές Σάββατο για τους «Προμηθείς», οι οποίοι υποδέχονται στο «Τόφαλος» (18.15) τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Από τη στιγμή που το πατρινό συγκρότημα δεν κατάφερε να νικήσει προχθές στην Καρδίτσα (ηττήθηκε με 95-79), πλέον θέλει μόνο νίκη για να μην περιμένει τι θα κάνουν οι άλλοι για εκείνο. Κι αν σε κάποιους φανεί περίεργο αυτό που λέμε – κι όμως – υπάρχει ένα ακραίο σενάριο υποβιβασμού για τον Προμηθέα! Ναι-ναι καλά διαβάσατε, η ομάδα του Μάριου Μπατή θα υποστεί το μοιραίο (χτυπήστε αμέσως ξύλο!) αν χάσει από τον Ηρακλή στην Πάτρα και ταυτόχρονα:

– Ο Πανιώνιος να νικήσει τον Αρη και

– Το Μαρούσι να επικρατήσει επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία

– Και η Καρδίτσα να κερδίσει τον Κολοσσό στη Ρόδο.

Επειδή, λοιπόν, τα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια έχουν δει να συμβαίνουν πράγματα και θαύματα, αλλά – κυρίως – επειδή στην τελευταία αγωνιστική η παράδοση θέλει να παίρνουν τα ροζ φ.α. εκείνοι που τα θέλουν περισσότερο, ο Προμηθέας επιβάλλεται να νικήσει τον «Γηραιό».

Τελεία, παύλα και περίοδος που λένε οι Αγγλοσάξωνες!

Υπάρχει κι ένας ακόμη λόγος, ένα τεράστιο κίνητρο για νίκη το Σάββατο κόντρα στον Ηρακλή. Να κλείσει με ένα μεγάλο χαμόγελο ανακούφισης μια χρόνια που ήταν… άστα να πάνε για τον Προμηθέα, με τραυματισμούς, γκέλες και κακές επιλογές.

Η 8η ΘΕΣΗ

Η μάχη για την 8η θέση έχει αρκετούς μνηστήρες, αφού τέσσερις ομάδες (Ηρακλής, Προμηθέας, Καρδίτσα, Κολοσσός) μπορούν μαθηματικά να φτάσουν τις 8 νίκες – όσες μετράει σήμερα ο «Γηραιός». Βέβαια αφού Κολοσσός και Καρδίτσα αναμετρώνται μεταξύ τους στην τελευταία αγωνιστική, δεν μπορούν και οι τέσσερις ομάδες να ισοβαθμήσουν. Ασφαλώς σε περίπτωση που ο Ηρακλής επικρατήσει επί του Προμηθέα στην Πάτρα, η 8η θέση θα είναι δική του. Παράλληλα, δεν υπάρχει σενάριο διπλής ισοβαθμίας, καθώς για να προκύψουν εξαρχής ισοβαθμίες λαμβάνεται ως δεδομένο το σενάριο της νίκης του Προμηθέα επί του Ηρακλή και οπωσδήποτε ότι είτε ο Κολοσσός, είτε η Καρδίτσα θα φτάσουν στις 8 νίκες. Επομένως σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο προκύπτουν μόνο τριπλές ισοβαθμίες. Ας δούμε αναλυτικά, λοιπόν, τα δυο σενάρια:

– Στην τριπλή ισοβαθμία Ηρακλή, Προμηθέα και Κολοσσού, η οποία θα προκύψει αν ο Προμηθέας επικρατήσει επί του Ηρακλή και ο Κολοσσός επί της Καρδίτσας:

Ηρακλής (2-2) (+13)

Κολοσσός (2-2) (+12)

Προμηθέας (2-2) (-25)

Σε αυτό το ενδεχόμενο, αν ο Προμηθέας επικρατήσει με 2 έως 37 πόντους επί του Ηρακλή, τότε την 8η θέση παίρνει ο Κολοσσός, ενώ το πατρινό συγκρότημα χρειάζεται +38 απέναντι στον «Γηραιό» για να μπει εκείνο στα πλέι-οφ.

– Τριπλή ισοβαθμία Ηρακλή, Προμηθέα και Καρδίτσας, που θα προκύψει αν ο Προμηθέας επικρατήσει επί του Ηρακλή και η Καρδίτσα επί του Κολοσσού στη Ρόδο:

Ηρακλής (3-1)

Προμηθέας (2-2)

Καρδίτσα (1-3)

Ο Ηρακλής έχει 2-0 νίκες απέναντι στην Καρδίτσα και σε οποιαδήποτε ισοβαθμία συμμετέχουν οι Θεσσαλοί έχει πλεονέκτημα, χωρίς να έχουν σημασία οι πόντοι σε περίπτωση ήττας από τον Προμηθέα.

Και ξαναλέμε αυτό που λέγαμε και στο «άνοιγμα» της σελίδας μας, το ακραίο σενάριο με τα τέσσερα διπλά (του Ηρακλή στο «Τόφαλος», της Καρδίτσας στη Ρόδο, του Πανιωνίου στο «Nick Galis Hall» και του Αμαρουσίου στην Πυλαία) που υποβιβάζουν αυτομάτως τον Προμηθέα. Αν θέλετε, πάντως, την άποψή μας, αυτήν τη στιγμή η ομάδα που βρίσκεται στη χειρότερη θέση από όλες είναι ο Πανιώνιος που υπέκυψε χθες στην αγωνιστική ανωτερότητα της ΑΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθέας θα χρειαστεί το Σάββατο τη στήριξη της μπασκετικής Πάτρας, σε ένα παιχνίδι που δεν αποκλείεται να είναι το τελευταίο της σεζόν, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου σίγουρα όχι το τελευταίο στη μεγάλη κατηγορία. Το τι θα συμβεί, όμως, τη νέα αγωνιστική περίοδο, στο επόμενο πρωτάθλημα της Basket League, μετά το «reset» που θα γίνει το καλοκαίρι στον Οργανισμό έπειτα από τη φετινή περιπέτεια, θα το αναλύσουμε τους επόμενους δυο μήνες. Τώρα προέχει η νίκη επί του «Γηραιού». Κι ένα μπασκετικό θαύμα για το +38!

