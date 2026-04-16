Προμηθέας: Όλα κρίνονται σε δυο παιχνίδια

Τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League θα κρίνουν τη συμμετοχή ή όχι του Προμηθέα Βίκος Cola στα play offs του πρωταθλήματος.

Αν η πατρινή ομάδα νικήσει στην Καρδίτσα το ερχόμενο Σάββατο και τον Ηρακλή στην Πάτρα πιθανότατα την επόμενη Κυριακή, τότε ο Προμηθέας θα λάβει μέρος στα play offs. Αν δεν τα καταφέρει, θα ολοκληρωθεί η σεζόν και θα ξεκινήσει τα πλάνα του για τη νέα περίοδο.

Εδώ η μεγάλη διαφορά είναι μία και μοναδική. Σε περίπτωση πρόκρισης στα play offs, o Προμηθέας θα έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί οικονομικά από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Πάτρα, καθώς κατά τα άλλα, δεν μπορεί να πάει μακριά.

Ο Μάριος Μπατής δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Καραγιαννίδη και Λάγιο, όμως επιστρέφει ο Γκρέι, που θα δώσει σημαντική ώθηση στην επίθεση, κάτι που λείπει όταν δεν αγωνίζεται.

Από εκεί και πέρα, όταν με το καλό ολοκληρωθεί η σεζόν, οι άνθρωποι του Προμηθέα έχουν να βάλουν πολλά θέματα επί τάπητος, καθώς φέτος, εκτός από πολλούς τραυματισμούς, υπήρχαν και πράγματα που δεν πήγαν καλά σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης αποχωρεί στο τέλος της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ενώ ζήτημα αποχώρησης είναι πολύ πιθανό να τεθεί και για τον Νάσο Μπαζίνα. Ο πατρινός παίκτης έχει κινήσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και άλλων ομάδων, οπότε δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα παραμείνει στον Προμηθέα. Οι καλοί Ελληνες παίκτες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και όλοι τούς ψάχνουν.

Επίσης, η διοίκηση του Προμηθέα έχει να αποφασίσει για τον προπονητή. Η λύση Μπατή κρίθηκε πως ήταν η καλύτερη τη δεδομένη στιγμή, αλλά στο τέλος της σεζόν θα γίνει νέα συζήτηση, που πιθανώς να οδηγήσει σε άλλες αποφάσεις.

