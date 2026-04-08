Προπονητικά φιλικά για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ

Την ευκαιρία να δώσουν δυνατά φιλικά παιχνίδια θα έχουν την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο οι γυναικείες ομάδας πόλο του ΝΟΠ και της ΝΕΠ οι οποίες δεν έχουν άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι το Πάσχα, εκτός από τη ΝΕΠ.

Η ΝΕΠ την Μεγάλη Πέμπτη θα δώσει εξ αναβολής εκτός αγώνας με τον Πανιώνιο με στόχο να κάνει μια δυνατή προπόνηση, καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι πολύ δυνατή φέτος.

Οι γυναίκες του ΝΟΠ θα κάνουν προπόνηση μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο και στη συνέχεια θα πάρουν διήμερο ρεπό για την εορτή του Πάσχα με την επιστροφή στο «Πεπανός» να έχει οριστεί για τη Δευτέρα του Πάσχα.

