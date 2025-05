Προς νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας: Ετοιμάζεται το 18ο πακέτο από την ΕΕ

Σε νέο γύρο σκληρών μέτρων κατά της Ρωσίας προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προανήγγειλε την ετοιμασία 18ου πακέτου κυρώσεων, λίγες μόλις ώρες μετά την υιοθέτηση της 17ης δέσμης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η φον ντερ Λάιεν τόνισε πως στόχος των νέων κυρώσεων είναι η άσκηση ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στη Μόσχα, ώστε να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Η δήλωσή της ήρθε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Just off the phone with @ZelenskyyUa.

We are coordinating closely on the next steps.

Europe has just adopted its 17th package of hard-biting sanctions.

An 18th package is being prepared with further hard hitting sanctions.

It’s time to intensify the pressure on Russia to…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2025