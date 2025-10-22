Προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση το ιστορικό κεντρικό κτίριο του ΟΣΕ

Αλλαγή σελίδας για την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, καθώς το πολυώροφο κεντρικό κτίριο του Οργανισμού, στην οδό Καρόλου 1-3, τίθεται προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση. Το απαρχαιωμένο πλέον οίκημα, που συμβολίζει τον παλιό Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων «παικτών» του Real Estate, λόγω της στρατηγικής του θέσης και των μεγάλων τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός της πολιτείας προβλέπει αλλαγή χρήσης του κτιρίου, με το σενάριο της μετατροπής του σε ξενοδοχείο να βρίσκεται στο τραπέζι. Ήδη, η νέα διοίκηση του ΟΣΕ εξετάζει τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων μέσω εκμίσθωσης στο υπό κατασκευή κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) στο Μαρούσι.

Οι εργαζόμενοι

Με επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Οργανισμού σημειώνουν ότι «στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ θα θέλαμε και εμείς να θέσουμε κάποια ερωτήματα που αφορούν την κοινωνία και τον φορολογούμενο πολίτη».

Ειδικότερα ερωτούν:

«1) Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωρίζει αυτό τον σχεδιασμό; Το κτίριο της Καρόλου 1-3 βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με σχεδιασμό και του υπουργείου (πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό της Αθήνας, όπου υπάρχει και στρατιωτική διοίκηση).

2) Στο ισόγειο της Καρόλου 1-3 βρίσκεται συνεχώς αστυνομική δύναμη γιατί μπαίνει το ερώτημα της ασφάλειας για την γύρω περιοχή. Ζητάμε να μας απαντήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ποια περιοχή της Αττικής έχει χαμηλή εγκληματικότητα; Αν όντως ισχύει η φήμη για την χρήση ξενοδοχείου η περιοχή μετά θα γίνει ασφαλής;

3) Το κτίριο της Καρόλου 1-3 αποτελεί ιδιοκτησία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας και αποτελεί την έδρα του από το 1970. Θα του αλλάξουν χρήση και ο καινούριος οργανισμός θα υποχρεωθεί να πληρώνει ενοίκιο; Ο σχεδιασμός για τον καινούργιο οργανισμό είναι να εγκατασταθεί στην Καρόλου 1-3 εξοπλισμός χιλιάδων ευρώ που αφορά τη ρύθμιση και παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε ένα ενοικιαζόμενο κτίριο; Γιατί για την αναβάθμιση του κτιρίου δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα πακέτα ΕΣΠΑ για αντίστοιχες περιπτώσεις; Γιατί αφού υπάρχει σκεπτικό μετεγκατάστασης ήδη γίνονται εργασίες σε ορόφους του κτιρίου της Καρόλου και μάλιστα από όσο γνωρίζουμε με απευθείας αναθέσεις; Γιατί δεν έχουν μετεγκατασταθεί οι συνάδελφοι από την ΕΡΓΟΣΕ στο κεντρικό κτίριο και χρεώνονται οι φορολογούμενοι 700.000 ευρώ κατ’ έτος;

4) Όσον αφορά στο ερώτημα ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για ιδανικό περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να μας απαντήσει ο αρμόδιος Υπουργός. Γνωρίζει ότι οι συνάδελφοί μας της εξωτερικής υπηρεσίας εργάζονται χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, αντίστοιχα της εργασίας που επιτελούν; Γνωρίζει ο Υπουργός ότι ο αριθμός των λειτουργικών υπηρεσιακών οχημάτων έχει μειωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα οι ομάδες εργασίας να μην φτάνουν έγκαιρα ή και καθόλου όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στη σιδηροδρομική υποδομή; Έχει γίνει σχεδιασμός για τον χειμώνα που έρχεται και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν στην υποδομή για να υπάρξει ασφαλής κυκλοφορία των συρμών; Τέλος, σήμερα λειτουργούμε με μεταβατικό οργανόγραμμα και οι καινούργιοι κανονισμοί για τους εργαζομένους επεξεργάζονται. Πώς μπορεί μια μεταβατική διοίκηση να πάρει μια τέτοια σοβαρή απόφαση;».

Στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ προτείνουν:

Προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων μέχρι την κάλυψη των θέσεων του οργανογράμματος.

Εκπαίδευση των συναδέλφων με παροχή υπηρεσίας και τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στις διευθύνσεις γραμμής και ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων στα χρονοδιαγράμματα των συμβάσεων.

Ενασχόληση της Διοίκησης με το πραγματικό έργο του Σιδηροδρόμου, όπως η αύξηση της χωρητικότητας και όχι η μείωση των δρομολογίων, καθώς και η ασφάλεια των επιβατών, σε αντίθεση με την σημερινή ενασχόλησή τους με το κτίριο της Καρόλου.

