Προσδοκίες και αγωνίες

02 Ιαν. 2026 10:26
Το 2026 φέρνει μαζί του προσδοκίες, αγωνίες και μικρές προσωπικές υποσχέσεις. Σε προσωπικό επίπεδο, επιδιώκουμε υγεία, χρόνο, λιγότερη πίεση και περισσότερη ισορροπία, επιθυμώντας ένα 2026 πιο ανθρώπινο και πιο ήρεμο.

Στην εσωτερική πολιτική και κοινωνική σκηνή, περιμένουμε απαντήσεις αντί για απλή διαχείριση κρίσεων, λειτουργικούς θεσμούς, κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κράτους. Αναζητούμε λύσεις στην ακρίβεια και στην καθημερινή ανασφάλεια.

Σε διεθνές επίπεδο, η χρονιά ξεκινά σε έναν εύθραυστο κόσμο, με συνεχιζόμενους πολέμους, γεωπολιτικές ανατροπές και κρίσεις. Αυτές τις σκέψεις κρατάμε σήμερα με ρεαλισμό και με την ανάγκη να πιστέψουμε ότι το 2026 μπορεί να είναι καλύτερο από αυτό που αφήσαμε πίσω. Καλή χρονιά σε όλους.

13:26 Αιτωλικό: Τέλος στη ζωή του έβαλε 79χρονος στο Κεφαλόβρυσο, δεν άντεξε το χαμό των παιδιών του
13:18 Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά
13:10 Καματερό: Σύλληψη 21χρονου για αρπαγή και εκβίαση
13:08 Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Θα κόψουμε το χέρι σε όποιον παρέμβει»
13:00 Το ηφαίστειο «Αίτνα» βρυχάται, νέες εκρήξεις ΒΙΝΤΕΟ
12:53 Οι πρώτες μάχες του 2026 στην Α2 Εθνική, ξεχωρίζει το Παμβοχαϊκός-Ολυμπιάδα
12:45 Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης
12:38 ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε και άλλο το ποσοστό ανεργίας
12:30 Παναχαϊκή: Και δύο τέτοιους να πάρει, μια χαρά θα είναι…
12:23 Αργουν να ανοίξουν οι πίστες στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
12:15 Χαμηλώνουν τα όρια, αυξάνονται τα πρόστιμα, τι δηλώνει ο διοικητής τη Τροχαίας Πατρών
12:07 Καρπενήσι: Ιδανική επιλογή για εορταστική απόδραση
11:59 Αιώνιοι φοιτητές: Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση διαγραφής, σβήστηκαν 308.605 άτομα
11:52 Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:50 Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία του 2025
11:49 Δείτε ποιος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έκλεισε έναν αιώνα ζωής! ΒΙΝΤΕΟ
11:44 Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου
11:40 Γιος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο
11:36 Μίνι αθλητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΑΣΟ-Αυτοψία από Πελετίδη στις 8/1
11:29 Φονική πυρκαγιά – Ελβετία: 16χρονος Ιταλός το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
