Προσδοκίες και αγωνίες

Το 2026 φέρνει μαζί του προσδοκίες, αγωνίες και μικρές προσωπικές υποσχέσεις. Σε προσωπικό επίπεδο, επιδιώκουμε υγεία, χρόνο, λιγότερη πίεση και περισσότερη ισορροπία, επιθυμώντας ένα 2026 πιο ανθρώπινο και πιο ήρεμο.

Στην εσωτερική πολιτική και κοινωνική σκηνή, περιμένουμε απαντήσεις αντί για απλή διαχείριση κρίσεων, λειτουργικούς θεσμούς, κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κράτους. Αναζητούμε λύσεις στην ακρίβεια και στην καθημερινή ανασφάλεια.

Σε διεθνές επίπεδο, η χρονιά ξεκινά σε έναν εύθραυστο κόσμο, με συνεχιζόμενους πολέμους, γεωπολιτικές ανατροπές και κρίσεις. Αυτές τις σκέψεις κρατάμε σήμερα με ρεαλισμό και με την ανάγκη να πιστέψουμε ότι το 2026 μπορεί να είναι καλύτερο από αυτό που αφήσαμε πίσω. Καλή χρονιά σε όλους.

