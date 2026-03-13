Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε

Ο 38χρονος, πλησίασε το παιδί μέσω μιας ανάρτησης στα social media

Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε
13 Μαρ. 2026 22:00
Pelop News

Συνελήφθη 38χρονος άνδρας, μετά από ένταλμα σε βάρος του, συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, για τον βιασμό ανήλικου κοριτσιού.

Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τον Μάιο του 2025 ο κατηγορούμενος για βιασμό, προσέγγισε την 14χρονη μέσω ανάρτησης που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αφορούσε υιοθεσία ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του παιδιού, με διάφορα προσχήματα και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητά της 14χρονης, την εξανάγκασε στις παραπάνω πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Γιατί και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «απορρίπτει» 5 πανεπιστημιακές επιλογές, τονίζοντας: «Δεν θα έπρεπε να επιλέγονται»
23:21 Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα
22:59 Κούβα: Περιμένει διεθνές κομβόι με 20 τόνους τρόφιμα
22:51 Δικαστής στις ΗΠΑ ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάροτου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ
22:40 Κάρφωσε και γκρέμισε την μπασκέτα, αλλά αυτή τον…εκδικήθηκε και τον εγκλώβισε! ΒΙΝΤΕΟ
22:31 «Πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα», η Νάνσυ Παραδεισανού για τον γάμο της Σκορδά
22:21 Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 «Το βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε τις παίκτριες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία», η προπονήτρια του Ιράν για τις αποστάτριες
22:06 Με το δεξί οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
22:00 Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε
21:51 Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια
21:40 «Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ.», η εκτίμηση πραγματογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο με την οδηγό ταξί στη Βούλα:
21:30 Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»
21:20 IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
21:10 ΠΑΣΟΚ: Σε…αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
21:00 «Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»
20:40 «Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
20:30 ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
20:20 ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ