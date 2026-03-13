Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε

Συνελήφθη 38χρονος άνδρας, μετά από ένταλμα σε βάρος του, συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, για τον βιασμό ανήλικου κοριτσιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τον Μάιο του 2025 ο κατηγορούμενος για βιασμό, προσέγγισε την 14χρονη μέσω ανάρτησης που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αφορούσε υιοθεσία ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του παιδιού, με διάφορα προσχήματα και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητά της 14χρονης, την εξανάγκασε στις παραπάνω πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

