Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, συνελήφθη σήμερα (13/3/2026) για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

