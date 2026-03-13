Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής

13 Μαρ. 2026 21:51
Pelop News

Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, συνελήφθη σήμερα (13/3/2026) για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

«Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ.», η εκτίμηση πραγματογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο με την οδηγό ταξί στη Βούλα:

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Γιατί και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «απορρίπτει» 5 πανεπιστημιακές επιλογές, τονίζοντας: «Δεν θα έπρεπε να επιλέγονται»
23:21 Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα
22:59 Κούβα: Περιμένει διεθνές κομβόι με 20 τόνους τρόφιμα
22:51 Δικαστής στις ΗΠΑ ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάροτου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ
22:40 Κάρφωσε και γκρέμισε την μπασκέτα, αλλά αυτή τον…εκδικήθηκε και τον εγκλώβισε! ΒΙΝΤΕΟ
22:31 «Πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα», η Νάνσυ Παραδεισανού για τον γάμο της Σκορδά
22:21 Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 «Το βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε τις παίκτριες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία», η προπονήτρια του Ιράν για τις αποστάτριες
22:06 Με το δεξί οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
22:00 Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε
21:51 Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια
21:40 «Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ.», η εκτίμηση πραγματογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο με την οδηγό ταξί στη Βούλα:
21:30 Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»
21:20 IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
21:10 ΠΑΣΟΚ: Σε…αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
21:00 «Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»
20:40 «Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
20:30 ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
20:20 ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ