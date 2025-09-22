Πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα στο Καρναβαλικό Εργαστήρι της Πάτρας ΦΩΤΟ

Επίσκεψη στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων στο Πετρωτό πραγματοποίησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί 50 πρόσκοποι προερχόμενοι από πολλά μέρη της Ελλάδας, αρκετά από αυτά πολύ απομακρυσμένα, που βρίσκονται στην Πάτρα με αφορμή τη διοργάνωση στην πόλη μας (21 και 22 Σεπτεμβρίου) της Πανελλήνιας Συνάντησης για την Απονομή Διακριτικού Δάσους.

Τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων υποδέχτηκε η συνεργάτιδα, κατασκευάστρια-δημιουργός του Καρναβαλικού Εργαστηρίου Χριστίνα Κουφάκη, η οποία τα ξενάγησε στους χώρους του εργαστηρίου αλλά και τους παρουσίασε τα απαραίτητα στάδια και βήματα κατασκευής των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών. Οι πρόσκοποι ενημερώθηκαν για τα εργαλεία και τα υλικά με τα οποία γίνονται τα άρματα και οι διάφορες κατασκευές του Πατρινού Καρναβαλιού και γνώρισαν από κοντά την ιδιαίτερη τεχνογνωσία του Καρναβαλικού Εργαστηρίου που το έχουν καταστήσει μοναδική μονάδα παραγωγής σε όλη την Ελλάδα.

Είδαν από κοντά την πορεία εργασίας για την προετοιμασία των αρμάτων του επερχόμενου Καρναβαλιού, έμαθαν για τον τρόπο κατασκευής του άνθινου άρματος, για το υλικό που απαιτείται (πολυεστέρας) και για τον τρόπο κατασκευής για τους μπάστακες ο οποίος διαφοροποιείται από αυτόν των αρμάτων αφού οι μπάστακες πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στη φθορά και προορίζονται να διακοσμούν εξωτερικά σημεία της πόλης μας. Επίσης ενημερώθηκαν για τη θεματολογία των αρμάτων, για την σειρά που παρελαύνουν και για τις μεγάλες παρελάσεις του Καρναβαλιού (παρέλαση Καρναβαλιού Μικρών, παρέλαση αρμάτων, νυχτερινή ποδαράτη, μεγάλη παρέλαση τελευταίας Κυριακής), καθώς και για την τελετή λήξης και την καύση του Καρνάβαλου.

Οι πρόσκοποι που προσήλθαν στο Καρναβαλικό Εργαστήρι, κατόπιν αιτήματος του Εφόρου Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου, διατύπωσαν αρκετές γόνιμες απορίες και δήλωσαν σε όλους τους τόνους τον ενθουσιασμό τους από το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Καρναβαλικό Εργαστήρι.

Άλλωστε ο Προσκοπισμός ως μια εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή προς όλους χωρίς διάκριση γένους, προέλευσης, φυλής ή θρησκεύματος, με στόχο να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες ως άτομα, ως υπεύθυνοι πολίτες και ως μέλη των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Πατρινό Καρναβάλι που χαρακτηρίζεται από κοινές αρχές. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που πρόσκοποι της περιοχής μας έχουν συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού όπως στις παρελάσεις και σε περσινές Καρναβαλουπόλεις.

