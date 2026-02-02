Προσοχή σε SMS για δήθεν τέλη κυκλοφορίας – Προειδοποίηση από την ΑΑΔΕ, τι πρέπει να κάνετε

Συναγερμό για νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών SMS σήμανε η ΑΑΔΕ, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανοίγουν συνδέσμους που ζητούν πληρωμή δήθεν οφειλών.

02 Φεβ. 2026 11:36
Pelop News

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων SMS από επιτήδειους, οι οποίοι εμφανίζονται με τις ονομασίες «MYaade» ή «GOV».

Τα συγκεκριμένα μηνύματα επικαλούνται δήθεν «μη καταβληθέντα ετήσια τέλη κυκλοφορίας» και καλούν τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν υποτιθέμενη πληρωμή. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης τύπου smishing.

Στην ανακοίνωσή της, η Αρχή υπογραμμίζει ότι δεν αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών – όπως για τη χορήγηση Κλειδαρίθμου – και πάντοτε σε απάντηση και εκτέλεση αιτήματος που έχει προηγουμένως υποβάλει ο ίδιος ο πολίτης. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ΑΑΔΕ δεν αποστέλλει ποτέ συνδέσμους (links) μέσω email, SMS ή άλλης μορφής αλληλογραφίας.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης λάβει τέτοιο μήνυμα χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα προς την ΑΑΔΕ, καλείται να το αγνοήσει, να μην πατήσει σε κανέναν σύνδεσμο και να το διαγράψει άμεσα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή παροχής προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων τραπεζικών καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών, ή να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων μέσω του my1521, τηλεφωνικά στο 1521 ή ψηφιακά όλο το 24ωρο.

Για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είτε τηλεφωνικά στο 11188 είτε μέσω email στο cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr.

