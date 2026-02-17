Προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένες εκροές νερού στον Αχελώο λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Η λειτουργία των σταθμών του Συγκροτήματος Αχελώου τις επόμενες ημέρες θα αυξήσει την παροχή νερού στην κοίτη του ποταμού Αχελώου, ανάλογα με τις ανάγκες του Εθνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένες εκροές νερού στον Αχελώο λόγω έντονων βροχοπτώσεων
17 Φεβ. 2026 20:52
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα και της συνεχούς αύξησης των υδάτων στις λίμνες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής.

Η λειτουργία των σταθμών του Συγκροτήματος Αχελώου τις επόμενες ημέρες θα αυξήσει την παροχή νερού στην κοίτη του ποταμού Αχελώου, ανάλογα με τις ανάγκες του Εθνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με έμφαση σε:

  • Κίνηση σε παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές.

  • Τη διατήρηση των πινακίδων προειδοποίησης κοντά στις όχθες, που ενημερώνουν για επικίνδυνα σημεία.

  • Αποφυγή ρύπανσης των λιμνών, της κοίτης του ποταμού και της τεχνητής διώρυγας του ΥΗΣ Στράτου, ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του νερού και αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμύρας.

  • Σεβασμό των απαλλοτριωμένων εκτάσεων της ΔΕΗ και των παρόχθιων περιοχών.

  • Περιορισμό της χρήσης και κίνησης πλωτών μέσων στις τεχνητές λίμνες και στον ποταμό Αχελώο κατάντη του ΥΗΣ Στράτου.

Η Αστυνομία ζητά την προσοχή όλων, υπενθυμίζοντας ότι η τήρηση των οδηγιών είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων και πλημμυρικών φαινομένων.

