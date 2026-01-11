Προσοχή στις εφαρμογές γνωριμιών: Πώς να εντοπίσετε πιθανό stalker

Το καλοκαίρι είναι η εποχή του φλερτ, όμως στις μέρες μας οι περισσότερες γνωριμίες γίνονται μέσω εφαρμογών, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό πρόσωπο με πρόσωπο φλερτ. Ορισμένοι όμως κρύβουν επικίνδυνες προθέσεις, και όπως προειδοποιεί ο ειδικός σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων Trevor Cooke, η ανάγκη για σύντροφο δεν πρέπει να μας τυφλώνει.

Η σειρά “Baby Reindeer”, που παρουσιάζει ιστορίες stalking, έχει φέρει στο προσκήνιο τα σημάδια που πρέπει να προσέχουν όσοι κάνουν διαδικτυακές γνωριμίες. Ο Cooke επισημαίνει ότι η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων μπορεί να προστατεύσει τη σωματική και ψυχική ασφάλεια των ανθρώπων.

Επιθετική επιμονή

Η έντονη επιμονή μπορεί αρχικά να φαίνεται ρομαντική, αλλά όταν τα μηνύματα γίνονται συνεχόμενα και επίμονα παρά τη σαφή δήλωση ότι χρειάζεστε χώρο, τότε είναι κόκκινη σημαία. Ο Cooke σημειώνει ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εξελιχθεί σε εμμονή που προκαλεί αίσθημα παγίδευσης.

Απρόβλεπτη συμπεριφορά

Η απότομη αλλαγή διάθεσης ή η δυσανάλογη αντίδραση σε μικρά ζητήματα μπορεί να υποδεικνύει επικίνδυνη συμπεριφορά. Ο ειδικός προειδοποιεί ότι η ασταθής συμπεριφορά αποτελεί σοβαρό προειδοποιητικό σημάδι για πιθανό stalker.

Αδικαιολόγητες συναντήσεις

Αν το άτομο εμφανίζεται συνεχώς σε τυχαία σημεία της καθημερινότητάς σας, χωρίς να έχετε αποκαλύψει τα σχέδιά σας, πρόκειται για σαφή παραβίαση της ιδιωτικότητας και πιθανή απειλή για την ασφάλεια.

Επεμβατικές ερωτήσεις

Οι γνωριμίες απαιτούν συζήτηση, αλλά όταν οι ερωτήσεις γίνονται παρεμβατικές – για καθημερινή ρουτίνα, οικονομική κατάσταση ή προηγούμενες σχέσεις – μπορεί να υποκρύπτουν χειραγώγηση. Ο Cooke συστήνει να θέτετε όρια και να διακόπτετε συζητήσεις που προκαλούν άβολα συναισθήματα.

Τάσεις ελέγχου

Ο έλεγχος των κινήσεων, των δραστηριοτήτων και των σχέσεων με φίλους ή οικογένεια αποτελεί σημαντική κόκκινη σημαία. Ο ειδικός τονίζει ότι η προσπάθεια περιορισμού της αυτονομίας είναι σοβαρός δείκτης επικινδυνότητας.

Συμπερασματικά, η ασφάλεια στις διαδικτυακές γνωριμίες απαιτεί προσοχή, σαφή όρια και παρατήρηση για κόκκινες σημαίες, ώστε το φλερτ να παραμένει απολαυστικό και ασφαλές, χωρίς να εκθέτει κανέναν σε κίνδυνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



