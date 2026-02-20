Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων

Σε προγραμματισμένη τεχνική αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και την ενίσχυση της ασφάλειας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι εργασίες έχουν οριστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, από τις 09:00 έως τις 13:00. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ορισμένες υπηρεσίες της πλατφόρμας gov.gr δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες.

Συγκεκριμένα, επηρεάζονται το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας ως προς την τροποποίηση στοιχείων, η υπηρεσία «Συστηθείτε» (KYC) που χρησιμοποιείται από τραπεζικούς οργανισμούς, η εφαρμογή myPhoto για πολίτες και φωτογράφους, η υπηρεσία myInfo για τον Προσωπικό Αριθμό, καθώς και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα καταβληθεί προσπάθεια οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα, ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται η ταλαιπωρία των χρηστών από τη μη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

