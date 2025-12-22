Προσποιήθηκε συνεργάτη λογιστή και απέσπασε 1.620 ευρώ – Εξιχνιάστηκε απάτη στην Αιγιαλεία

Μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 στην περιοχή της Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, τα πλήρη στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 25 Απριλίου 2025 άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό άνδρα, προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή του. Με το πρόσχημα ότι απαιτείται άμεση αύξηση του ορίου συναλλαγών στο τραπεζικό του σύστημα, κατάφερε να τον πείσει να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 1.620 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου δικαιούχος εμφανιζόταν η κατηγορούμενη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της γυναίκας θα υποβληθεί στον Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αίγιο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

