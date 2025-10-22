Πρώτη ήττα για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League

Με 98-79 έχασε ο Προμηθέας από τη Ρίτας στο Βίλνιους στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του εφετινό Basketball Champions League γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, η οποία δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και έχασε από το… τζάμπολ την επαφή με τους γηπεδούχους, υποχώρησε στο 2-1 και καλείται πλέον να αντιδράσει ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Λέγκια στις 5 Νοεμβρίου.

Οι Κένταλ Κόουλμαν (18Π.), Ρομπ Γκρέι (17π., αλλά με 0/5 τρίποντα)) και Κένταλ ΜακΚάλουμ (16π.) οδήγησαν την επίθεση των Αχαιών, όμως δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Εκτός αποστολής έμεινε ο Πόλι Πόλικαπ λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, η Ρίτας ανέβασε επίσης το ρεκόρ της στο 2-1, με τον Τζόρνταν Γουόκερ (14π., 6ασ.) και τον πολύπειρο Αρτούρας Γκουντάιτις (19π., 7ρ.) να δίνουν τον ρυθμό.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 53-39, 77-57, 98-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Ανάγια, Μπαλντίνι

ΡΙΤΑΣ (Ζιμπένας): Γουάιλι 8, Γουόκερ 14 (2), Ρατζέβιτσους 13 (1), Γκουντάιτις 19, Μπρούνκε 7 (2), Στούκνις 4, Μασιούλις 11 (1), Λουκόσιους 5, Σαρτζούνας 12 (1), Παλιουκένας 5.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 10, Κόουλμαν 18, Πλώτας 5, Μπαζίνας, Καπετάκης 2, ΜακΚάλουμ 16 (1), Λάγιος 6, Καραγιαννίδης, Γκρέι 17, Μακούρα 2, Σταυρακόπουλος 3 (1).

