Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Εννέα μήνες με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα

Η πρώτη δικαστική απόφαση βάσει του νέου νόμου για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη εκδόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σηματοδοτώντας μια υπόθεση-ορόσημο. Το Αυτόφωρο Δικαστήριο καταδίκασε 23 μέλη του Ρουβίκωνα σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή για τη συμβολική διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στην Πλατεία Συντάγματος.

Τα μέλη της συλλογικότητας κρίθηκαν ένοχα αποκλειστικά για παραβίαση του νέου νόμου, που προβλέπει αυστηρές ποινές για ενέργειες ή παρεμβάσεις στο χώρο του Μνημείου. Αντίθετα, αθωώθηκαν για τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της άρνησης δακτυλοσκόπησης, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Το δικαστήριο τούς αναγνώρισε το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, καθώς η ενέργειά τους θεωρήθηκε πράξη διαμαρτυρίας και όχι βανδαλισμού.

Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν πως προχώρησαν σε ολιγόλεπτη, συμβολική παρέμβαση, αναρτώντας πανό στο Μνημείο με το σύνθημα: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».

Η υπόθεση ανοίγει νέο κεφάλαιο στην εφαρμογή του πρόσφατα θεσπισμένου νόμου, ο οποίος προβλέπει αυστηρές ποινές για πράξεις που θεωρούνται προσβολή της εθνικής μνήμης.

