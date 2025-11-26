Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Σε εποικοδομητικό κλίμα και με τη ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου και κατάθεση χρήσιμων προτάσεων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 η πρώτη συνάντηση της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τους πρώτους πολιτιστικούς συλλόγους και συλλόγους που εκπροσωπούν κοινότητες εντός και εκτός Πατρών, στο πλαίσιο της 1ης Γιορτής Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα διοργανώσει η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων την Παρασκευή 6, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού που θα φέρει κοντά τα αποκριάτικα έθιμα διαφορετικών τόπων, αναδεικνύοντας παράλληλα τα τοπικά δρώμενα και δίνοντας βήμα στις κοινότητες της Πάτρας να παρουσιάσουν τις δικές τους παραδόσεις. Η Γιορτή αυτή φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, συνδέοντας την παράδοση των λαϊκών αποκριάτικων εθίμων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και τη διεθνή συνεργασία.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση στα γραφεία της ΚΕΔΗΠ στα Παλαιά Σφαγεία που έγινε με τον Πρόεδρό της Παύλο Σκούρα, το μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης Γιώργο Μαγιάκη και τον υπεύθυνο του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων Χρήστο Γιαννόπουλο παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των πρώτων συλλόγων και πολυπολιτισμικών κοινοτήτων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας. Συγκεκριμένα παρόντες ήταν οι Γεωργία Βέρρα και Αχιλλέας Μουντζούρης (πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου Πάτρας), η πρόξενος της Ρουμανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Μαριάννα-Βαλέρια Κρατσιούν (Σύλλογος Ρουμανικής Κοινότητας), οι Βάντης Μπακούνης και Μαρία Καψάσκη (Σύλλογος Ζακυνθίων Πάτρας), Ευγενία Πεφάνη (Σύλλογος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου), Πέρσα Βασιλικοπούλου (Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης), Αναστασία Κασιάδη (Patra st.ART.s CRAFTing) και Κωνσταντίνα Παπάκου (Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Γηροκομειού “Παναγία η Γηροκομίτισσα”). Διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και ιδέες και αποφασίστηκε η δεύτερη συνάντηση να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στα Παλαιά Σφαγεία. Έως τότε οι σύλλογοι θα επεξεργαστούν νέες προτάσεις και μαζί με τους νέους συλλόγους που θα παρουσιαστούν θα τις καταθέσουν για τον εμπλουτισμό του προγράμματος.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας είχε απευθυνθεί σε συλλόγους και πολυπολιτισμικές κοινότητες εντός και εκτός Ελλάδας και σε συλλόγους της Πάτρας μέσω επιστολών του Προέδρου της Παύλου Σκούρα καλώντας σε συμμετοχή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνεχίζουν να υποβάλλονται στο mail: info@carnivalpatras.gr, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του υπεύθυνου εκπροσώπου ώστε να καταρτιστεί το τελικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας αναλαμβάνει την οργανωτική υποστήριξη και την προβολή, ενώ οι ομάδες καλούνται να αποστείλουν σύντομη περιγραφή του δρώμενου και τον αριθμό των μελών τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



