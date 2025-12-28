Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Με έντονο κρύο, ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές θα υποδεχθεί η χώρα το 2026, καθώς ο καιρός επιδεινώνεται αισθητά τις τελευταίες ημέρες του έτους, θυμίζοντας «κανονικό» χειμώνα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, για σήμερα και αύριο (28–29/12) αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ιδιαίτερα δύσκολες θα είναι οι συνθήκες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Αρναούτογλου κάνει λόγο για «σφοδρούς ανέμους σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση», κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα, σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα, ενώ παγετός θα εμφανιστεί τοπικά τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα βόρεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 7, ενώ στα νότια θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Η μεταβολή του καιρού αποδίδεται στην κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη Βόρεια Ευρώπη, που φέρνουν την πρώτη ουσιαστική χειμερινή «εισβολή» της φετινής σεζόν.

Ο καιρός αύριο Δευτέρα (29.12.2025)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη (30.12.2025)

Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (31.12.2025) – Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά (01.01.2026)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



