Πρωτοχρονιά: Τα δύο βασικά σενάρια για τον καιρό της αλλαγής του χρόνου

Δύο βασικά σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς σκιαγραφούν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρής Κολυδάς, με το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή να δείχνει χειμωνιάτικο κρύο, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα.

Στην ανάλυσή του, ο Θοδωρής Κολυδάς συγκρίνει τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα – ECMWF, ICON και GFS – τα οποία παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Το ήπιο σενάριο: ECMWF και ICON

Τα μοντέλα ECMWF και ICON συγκλίνουν σε ένα πιο «μαζεμένο» σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Σε αυτή την εκδοχή, ο κύριος όγκος της ψυχρής αέριας μάζας παραμένει ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τη χώρα μας αυτό μεταφράζεται σε χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, χωρίς όμως έντονη ψυχρή εισβολή. Τα φαινόμενα εμφανίζονται περιορισμένα και αφορούν κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς εκτεταμένες χιονοπτώσεις στα πεδινά.

Το πιο «βαρύ» σενάριο του GFS

Αντίθετα, το αμερικανικό μοντέλο GFS επιμένει σε ένα πιο επιθετικό σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, ευνοούνται πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά της χώρας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, πρόκειται για ένα σενάριο που εμφανίζεται πιο απομονωμένο σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα.

Τι δείχνει μέχρι στιγμής η «ζυγαριά»

Σύμφωνα με την παρούσα εικόνα, η πιθανότητα γέρνει υπέρ του σεναρίου ECMWF–ICON, το οποίο θεωρείται πιο συνεπές και λιγότερο ακραίο. Το σενάριο του GFS δεν αποκλείεται, αλλά αντιμετωπίζεται ως το «ψυχρό άκρο» του φάσματος.

Όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς, θα χρειαστούν ακόμη 2-3 ημέρες για πιο ασφαλή επιχειρησιακή εκτίμηση, καθώς μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία μπορεί να αλλάξουν την τελική εικόνα.

