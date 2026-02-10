Πρωτοφανής συμμετοχή στην κοπή πίτας του Ανδρέα Τσώκου: «Μαζί προχωράμε για την ευημερία και την ανάπτυξη του τόπου μας»

Πρωτοφανής σε όγκο και παλμό για την εποχή ήταν η συμμετοχή των πολιτών στην εκδήλωση του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Ανδρέα Τσώκου, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στον πολυχώρο Royal στην Πάτρα.

Εκατοντάδες πολίτες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της περιοχής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης και δυναμικής.

Η κοπή της βασιλόπιτας εξελίχθηκε σε ουσιαστική πολιτική συνάντηση, με επίκεντρο το παρόν και το μέλλον της Αχαΐας. Μετά την ευλογία από εκπροσώπους της Μητρόπολης Πατρών, ο Ανδρέας Τσώκος παρουσίασε έναν σαφή και τεκμηριωμένο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και το όραμα για την επόμενη ημέρα του νομού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον οδικό άξονα Πάτρα–Πύργος, έναν δρόμο που, όπως τόνισε, από σύμβολο εγκατάλειψης μετατράπηκε σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ανέπτυξε τον στρατηγικό σχεδιασμό για το Λιμάνι της Πάτρας, με στόχο τη μετατροπή του σε σύγχρονο εμπορικό και επιβατικό κόμβο της Δυτικής Μεσογείου, με νέες υποδομές, επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο Ανδρέας Τσώκος υπογράμμισε επίσης τον ρόλο της Πάτρας ως «κόμβου γνώσης», αναδεικνύοντας το Πανεπιστήμιο Πατρών ως εθνικό κεφάλαιο και τη σημασία της σύνδεσής του με τη Βιομηχανική Περιοχή, ώστε η περιοχή να εξελιχθεί σε Ψηφιακό Κόμβο και να συγκρατήσει το επιστημονικό δυναμικό της.

Αναφορά έγινε και στις θετικές εξελίξεις στο Αίγιο, με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, που επαναφέρουν την περιοχή στον χάρτη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Επιπλέον, για το ζήτημα του φράγματος του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα σημείωσε πως «Το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει».

Η παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, καθώς και τα θερμά μηνύματα στήριξης από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, (Υπουργός Υποδομών Χρ. Δήμας, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Π. Μαρινάκης, Υφυπουργός Οικονομικών Γ. Κώτσηρας, Υφυπουργός Παιδείας Κ. Βλάσης, Ευρωβουλευτής Δ. Τσιόδρας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αντ. Φιλιππής) και εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξαν τον Ανδρέα Τσώκο ως κρίσιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ της Αχαΐας και των κέντρων λήψης αποφάσεων.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Τσώκος υπογράμμισε ότι η καθημερινή επαφή με την κοινωνία και ο ανοιχτός διάλογος δεν αποτελούν επικοινωνιακή επιλογή, αλλά σταθερή πολιτική στάση. Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν σαφές: η Αχαΐα μπορεί και πρέπει να περάσει σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

