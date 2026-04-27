Πρωτομαγιά: Τα αυξημένα μέτρα της τροχαίας, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών

27 Απρ. 2026 19:43
Έχοντας ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτομαγιά, οι κάτοικοι των πόλεων ετοιμάζονται να αποδράσουν για ακόμη ένα τριήμερο. Έτσι επί ποδός θα βρίσκεται η Τροχαία για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων.

«Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει», μαρτυρικός εφιάλτης στο Παγκράτι

Κατά το διάστημα από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου, θα υπάρξει εφαρμογή αυξημένων μέτρων, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο σχεδιασμός της προβλέπει πλήρης δραστηριοποίηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ώστε να αποτρέπονται και να βεβαιώνονται επικίνδυνες παραβάσεις που οδηγούν ευθέως σε τροχαία ατυχήματα και απώλεια ανθρώπινων ζωών, όπως:

* οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

* υπερβολική ταχύτητα,

* χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

* μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

* αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

* μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

* οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

* οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

* κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

* φθαρμένα ελαστικά και

* αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Παράλληλα, το προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας θα διευκολύνει την κίνηση των εκδρομέων με:

* εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

* αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κλπ.),

* αυξημένη παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

* ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

* συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Προς τον σκοπό αυτό, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας και της αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας, κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει την Πέμπτη 30 Απριλίου, από ώρα 16:00′ έως 22:00′ και την Παρασκευή 1 Μαΐου, από ώρα 08:00′ έως 13:00′:

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Κυριακή 3 Απριλίου από τις 11:00 έως τις 23:00.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:12 Αποκάλυψη Bloomberg για νέα επίθεση Μερτς σε Τραμπ: Το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ
20:01 Δολοφονία Γιακουμάκη: Το μεγάλο μυστήριο με τα μηνύματα του «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της
19:54 Υπόθεση Τεμπών: Και το ελληνικό δημόσιο βλέπει «ανθρώπινο λάθος»
19:43 Πρωτομαγιά: Τα αυξημένα μέτρα της τροχαίας, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών
19:32 «Τρώνε συναδέλφους τους»! Φρικιαστικές καταγγελίες για κανιβαλισμό Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανίας
19:21 «Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει», μαρτυρικός εφιάλτης στο Παγκράτι
19:11 Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου
19:00 Οταν οι μεγάλες αλήθειες παραμερίζονται
18:50 Σοκάρουν οι λεπτομέρειες στην υπόθεση Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων!
18:40 Εύβοια: Θανάσιμος τραυματισμός 70χρονου αγρότη, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
18:31 Κλήρωση και αποτελέσματα σε Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
18:20 Ντοκουμέντο στη Χίο: Κακοποίηση 98χρονου από οικιακή βοηθό, του τραβάει τα μαλλιά και τον χτυπάει στο κεφάλι
18:10 «Το μαχαίρι το είχε πάντα κρυμμένο στην ντουλάπα», σοκαρισμένη η πρώην κοπέλα του 20χρονου που δολοφόνησε τον 27χρονο
18:00 Αιγιάλεια: «Επαναστάτησαν» οι εργαζόμενοι σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς – Για ποιο λόγο
17:54 Η Ολυμπιάδα πρώτες κινήσεις με παραμονή Δαρείου-Ρουμελιώτη
17:49 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής – Τι ζητά από την αντιπολίτευση
17:47 Η Ισπανία προτρέπει τους πολίτες να αγοράσουν αεροπορικά γιατί θα ανέβουν 50%
17:41 «Είναι απάνθρωπο να μην ξέρεις αν αύριο εσύ και η οικογένειά σου θα έχετε στέγη», μήνυμα απόγνωσης από παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα
17:40 Στενά του Ορμούζ: Με περιορισμό κυκλοφορούν τα πλοία, τι λέει το Ιράν
17:35 Γιώργος Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Επανεκκίνηση διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
