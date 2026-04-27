«Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει», μαρτυρικός εφιάλτης στο Παγκράτι

Τον εφιάλτη και τις στιγμές που έζησε στα χέρια ενός οδηγού μηχανής για μια θέση πάρκινγκ περιέγραψε η 23χρονη, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον άνδρα, ηλικίας γύρω στα 50, στο Παγκράτι το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

«Η φίλη μου μένει στο Παγκράτι, μου λέει “έχω βρει μια θέση, σχεδόν κάτω από το σπίτι, στα πενήντα μέτρα μακριά”. ήμουν στα εκατό μέτρα, ούτε εκατό μέτρα. Πηγαίνω, ανεβαίνω κι εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, από την πολυκατοικία κι εγώ έτσι όπως έχω μπει, έχω μπει με τη μούρη στη θέση, κλείνω το μηχανάκι του προσωρινά, γιατί θέλω να παρκάρω», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, τα πράγματα ξέφυγαν επικίνδυνα, καθώς ο οδηγός της μηχανής άρχισε να τη βρίζει μιας και ήθελε να ξεπαρκάρει το όχημά του.

«Ουσιαστικά, γυρνάει και μου λέει “έλα σήκω φύγε” και “τι κάνεις”. Και στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, τη μάνα μου, Χριστοπαναγίες… Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χυδαιότατα, εντάξει. Κι εγώ, επειδή είμαι λίγο θηρίο, δεν φοβάμαι τέτοια πράγματα γενικά. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω να φοβάμαι».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό της, όμως ούτε και τότε ηρέμησαν τα πνεύματα, καθώς ο δράστης δεν σεβάστηκε ούτε το γεγονός ότι είχε να κάνει με μια ολομόναχη γυναίκα.

«Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως»

«Βγαίνω από το αυτοκίνητo… Πριν καλά καλά προλάβω να βγω από το αυτοκίνητο και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω να βάζει το κράνος. Έρχεται με πιάνει από το κολάρο… Μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί πέφτω και μου σαπίζει το πόδι… Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Έφυγα δηλαδή… Μετά, όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει. Να με χτυπάει».

Από τις φωνές της ξεσηκώθηκε η γειτονιά με τους κατοίκους να βγαίνουν στον δρόμο για να δουν τι έχει συμβεί.

«Επειδή ήταν μέρα μεσημέρι, τρεις παρά είκοσι το μεσημέρι. Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω και θα μπορέσει να κάνει ένας άνθρωπος αυτό… Είναι τρελό».

Η 23χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι της και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ξέρει – όπως λέει – ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα, αν κάποιοι δεν έμπαιναν στη μέση για να τη βοηθήσουν.

«Εκείνη την ώρα που σηκώνομαι μπαίνει μπροστά μου ένας κύριος, δόξα τω Θεώ που μπήκε, επίσης πολύ ψηλός και γεροδεμένος. Βάζει πλάτη εμένα, για να σταματήσει… Με το που βλέπει εκείνος να κατεβαίνει κόσμος και κόσμος, τύπου δέκα, δώδεκα άτομα, πολύς κόσμος. Από τις πολυκατοικίες να έχουν βγει όλοι έξω και να τον περικυκλώνουν. Κοιτάζει δεξιά, αριστερά, βγάζει το κράνος το παίρνει στα χέρια και τρέχει μέσα στην πολυκατοικία», αναφέρει.

Παράλληλα, το θύμα περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Με γύψο στο πόδι, που είναι τόσο βαρύς και άβολος, δεν μπορείς να βρεις μια βολική στάση να κοιμηθείς. Είναι πολύ δύσκολο… Προφανώς πονάω, μου το έσπασε για τα καλά.

Όπως αναφέρει το MEGA, οι έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου άνδρα συνεχίζονται.

