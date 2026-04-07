Πρωτοποριακή επέμβαση στον «Αγ. Ανδρέα»: Σχεδόν αναίμακτα και χωρίς παρενέργειες
Δυναμικά μπαίνει στο χώρο των πρωτοποριακών επεμβάσεων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ο χειρουργικός τομέας του «Αγ. Ανδρέα». Ομάδα χειρουργών και αναισθησιολόγων του νοσοκομείου πραγματοποίησε μερική ηπατεκτομή σε ασθενή με όγκο στο ήπαρ.
Ο ασθενής σήμερα έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και συνεχίζει τη ζωή του έχοντας ξεπεράσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η μερική ηπατεκτομή, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη χειρουργική αφαίρεση ενός τμήματος του ήπατος, είναι μία ιδιαίτερα λεπτή διαδικασία. Εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση όγκων, κυστών, κ.ά. που εντοπίζονται στο συκώτι.
Ο ασθενής που αντιμετωπίστηκε στον «Αγ. Ανδρέα» ήταν ηλικίας 75 ετών και είχε όγκο στο ήπαρ. Η θεραπευτική ομάδα προχώρησε σε δεξιά ηπατεκτομή. Την χειρουργική ομάδα αποτελούσαν ο Δημήτρης Φίλης χειρουργός διευθυντής ΕΣΥ με εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις και ο Γιώργος Μαρκόπουλος επιμελητής Α’. Την επέμβαση κάλυψε αναισθησιολογικά ο διευθυντής ΕΣΥ Αλέξης Τριαντόπουλος. Την ομάδα πλαισίωσαν η ειδικευόμενη της χειρουργικής Σύλια Κοτσονούρη και η ειδικευόμενη της αναισθησιολογίας Μαριλίζα Φίλου.
Το χειρουργείο διήρκησε σχεδόν έξι ώρες και πραγματοποιήθηκε σχεδόν αναίμακτα. «Το τελευταίο οφείλεται στη χρήση υπερηχητικού αναρωφητήρα Misonix της εταιρείας Kalteq, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα να μειώνει την πιθανότητα αιμορραγίας» εξηγεί στην «Π» ο κ. Τριαντόπουλος και προσθέτει:
«Στον ασθενή επίσης εφαρμόστηκε μέθοδος αναλγησίας, με διήθηση περιτονίας έξω λοξού υπερηχογραφικά καθοδηγούμενο, με αποτέλεσμα ο ασθενής να πάρει διεγχηρητικώς πολύ λίγη αναισθησία κι έτσι να ξυπνήσει άμεσα, να μεταφερθεί στον θάλαμο για περαιτέρω νοσηλεία και όχι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Επίσης ο πόνος ήταν σχεδόν ελάχιστος, ανέπνεε κανονικά και απέφυγε τις αναπνευστικές επιπλοκές. Επί της ουσίας μπόρεσε να κινητοποιηθεί πολύ γρήγορα, χωρίς επιπλοκές. Ο ασθενής μας μέσα σε ένα δεκαήμερο αποχώρησε από το νοσοκομείο με πλήρη υγεία».
Από την πλευρά των χειρουργών ο κ. Μαρκόπουλος μας είπε, ότι η συγκεκριμένη επέμβαση εφαρμόστηκε για δεύτερη φορά. Η πρώτη αφορούσε ένα εξαιρετικά επείγον περιστατικό. «Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό βήμα που κάναμε ως χειρουργικός τομέας. Φυσικά αυτό δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν μας στήριζε το αναισθησιολογικό τμήμα το οποίο ευχαριστούμε θερμά και φυσικά η διοίκηση του νοσοκομείου μας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και μας κάλυψε για την κάλυψη όλες τις υλικοτεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τέτοιες μείζονες επεμβάσεις».
Ο κ. Μαρκόπουλος υπογραμμίζει, ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για σπάνιες και εξειδικευμένες επεμβάσεις. «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ως ομάδα να μπορούμε να καλύπτουμε και αυτά τα σπάνια περιστατικά και κατ’ επέκταση να εξυπηρετούμε τους ασθενείς μας στο πλαίσιο του νοσοκομείου μας κι έτσι να μην ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις σε άλλο νοσοκομείο ή ακόμα και άλλες περιοχές».
Αυτό που απομένει είναι η στήριξη της νέας δυναμικής που αναπτύσσει ο χειρουργικός τομέας του «Αγ. Ανδρέα» με την ανάπτυξη επιπλέον κλινών. Κάτι που είναι στα σχέδια της διοίκησης τους νοσοκομείου. «Δημιουργείται μία ομάδα για μεγάλα χειρουργεία στον ”Αγ. Ανδρέα”. Ευελπιστούμε να έχουμε την υποστήριξη της διοίκησης με τα ανάλογα κρεβάτια. Να μας δώσουν έναν ακόμα θάλαμο για να μπορούμε να νοσηλεύουμε τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε.
Πιστεύω ότι είναι τιμή για ένα μεσαίο νοσοκομείο, όπως είναι το δικό μας, να εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι και στη χειρουργική και στην αναισθησιολογία. Κάποτε για εμάς ήταν άπιαστο όνειρο η διενέργεια τέτοιας εμβέλειας επεμβάσεις. Πλέον αποτελεί πραγματικότητα κι αυτό οφείλεται και στην ομαδική εργασία που γίνεται», καταλήγει ο κ. Τριαντόπουλος.
