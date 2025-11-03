Προβληματική εικόνα του ΝΟΠ, χρειάζεται βελτίωση

Για δεύτερο κρίσιμο παιχνίδι η ομάδα πόλο του ΝΟΠ δείχνει την ίδια προβληματική εικόνα στην άμυνα κα έτσι έχασε εντός έδρας με 19-16 από το Φάληρο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής με αποτελέσματα να παραμείνει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.,

Η ομάδα του Λεμπέση που είχε σε μεγάλη μέρα τον Σέρβο Μπιοκανιν που σημείωσε έξι τέρματα, μπορεί επιθετικά με τα 16 γκολ να είχε καλή εικόνα, όμως το γεγονός ότι δέχθηκε εντός έδρας 19 γκολ σημαίνει πολλά και σίγουρα χρειάζεται δουλειά από το τεχνικό επιτελείο.

Με τέτοιες εμφανίσεις οι «δαίμονες» δεν μπορούν πάντως να ελπίζουν πολλά για τον στόχο της παραμονής και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για να δείξει καλύτερο πρόσωπο.

ΤΩΡΑ Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πλέον, από σήμερα ο ΝΟΠ κοιτάζει τον επόμενο αγώνα που είναι το Σαββάτο εκτός έδρας με αντίπαλο την ισχυρή Βουλιαγμένη.

Ένα ακόμα παιχνίδι που πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάρει κάτι η πατρινή ομάδα η οποία πλέον ελπίζει στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χίο να πάριε κάτι θετικό.

