Προϋπολογισμός 2026: Τι θα πει ο πρωθυπουργός στη Βουλή – Aπαντήσεις σε αγρότες και για στέγαση

Απαντήσεις στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις αναμένεται να δώσει σήμερα το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η ομιλία του θα εστιάσει στη βελτίωση της μακροοικονομικής εικόνας, με προβλέψεις για ανάπτυξη 2,3%, μείωση της ανεργίας κάτω από το 9% και πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,1% του ΑΕΠ. Επιπλέον, θα τονιστεί η υποχώρηση του δημόσιου χρέους κοντά στο 147% του ΑΕΠ, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, η αύξηση επενδύσεων και η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Αυτά τα στοιχεία θα παρουσιαστούν ως βάση για μεγαλύτερη αυτονομία σε κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει την εποχή των ελλειμμάτων και της αυστηρής επιτήρησης.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο επίκεντρο

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της ομιλίας θα είναι η αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες εντείνονται με αυξανόμενα μπλόκα και κοινωνική ένταση. Παρά τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στην ανάγκη διαλόγου εντός δημοσιονομικών πλαισίων και ευρωπαϊκών κανόνων.

Θα αναφερθεί σε μέτρα όπως ενισχύσεις, αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, έργα υποδομών και ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ θα επαναλάβει την ετοιμότητα της κυβέρνησης για συζητήσεις, αποφεύγοντας όμως υπερβάσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Το στεγαστικό ζήτημα

Ο κ. Μητσοτάκης θα θίξει επίσης το στεγαστικό πρόβλημα, που πλήττει ιδιαίτερα νέους και χαμηλόμισθους. Ο προϋπολογισμός 2026 περιλαμβάνει συνέχιση προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου», φορολογικά κίνητρα για αξιοποίηση κλειστών κατοικιών και μέτρα αύξησης της προσφοράς στην αγορά ακινήτων.

Η κυβέρνηση βλέπει αυτά τα μέτρα ως βήματα για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις από υψηλά ενοίκια και περιορισμένη πρόσβαση σε κατοικία.

