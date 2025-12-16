Προϋπολογισμός 2026: Τι θα πει ο πρωθυπουργός στη Βουλή – Aπαντήσεις σε αγρότες και για στέγαση

Την οικονομική πορεία της χώρας θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Βουλή, επιχειρώντας να συνδέσει τη δημοσιονομική σταθερότητα με μέτρα κοινωνικής ανακούφισης

 

Προϋπολογισμός 2026: Τι θα πει ο πρωθυπουργός στη Βουλή - Aπαντήσεις σε αγρότες και για στέγαση
16 Δεκ. 2025 8:34
Pelop News

Απαντήσεις στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις αναμένεται να δώσει σήμερα το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η ομιλία του θα εστιάσει στη βελτίωση της μακροοικονομικής εικόνας, με προβλέψεις για ανάπτυξη 2,3%, μείωση της ανεργίας κάτω από το 9% και πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,1% του ΑΕΠ. Επιπλέον, θα τονιστεί η υποχώρηση του δημόσιου χρέους κοντά στο 147% του ΑΕΠ, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, η αύξηση επενδύσεων και η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Δείτε ακόμα: 24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα

Αυτά τα στοιχεία θα παρουσιαστούν ως βάση για μεγαλύτερη αυτονομία σε κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει την εποχή των ελλειμμάτων και της αυστηρής επιτήρησης.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο επίκεντρο

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της ομιλίας θα είναι η αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες εντείνονται με αυξανόμενα μπλόκα και κοινωνική ένταση. Παρά τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στην ανάγκη διαλόγου εντός δημοσιονομικών πλαισίων και ευρωπαϊκών κανόνων.

Διαβάστε επίσης: Κρίσιμη ημέρα για τους αγρότες: Σήμερα η απάντηση στην πρόσκληση διαλόγου μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα

Θα αναφερθεί σε μέτρα όπως ενισχύσεις, αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, έργα υποδομών και ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ θα επαναλάβει την ετοιμότητα της κυβέρνησης για συζητήσεις, αποφεύγοντας όμως υπερβάσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Το στεγαστικό ζήτημα

Ο κ. Μητσοτάκης θα θίξει επίσης το στεγαστικό πρόβλημα, που πλήττει ιδιαίτερα νέους και χαμηλόμισθους. Ο προϋπολογισμός 2026 περιλαμβάνει συνέχιση προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου», φορολογικά κίνητρα για αξιοποίηση κλειστών κατοικιών και μέτρα αύξησης της προσφοράς στην αγορά ακινήτων.

Η κυβέρνηση βλέπει αυτά τα μέτρα ως βήματα για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις από υψηλά ενοίκια και περιορισμένη πρόσβαση σε κατοικία.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος – 20 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
11:16 ΕΕ: Σχέδιο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
11:14 Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές
11:12 Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα
11:00 Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore
10:58 Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
10:58 Φωτεινή Τσαλίκογλου: «Η σιωπή – προφύλαξη είναι μια μεγάλη αυταπάτη»
10:56 Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης
10:53 Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
10:48 Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα
10:42 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
10:42 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση
10:40 Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;
10:38 Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς
10:35 Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ
10:30 Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»
10:28 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της
10:23 Ακύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, πώς θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ