Κρίσιμη ημέρα για τους αγρότες: Σήμερα η απάντηση στην πρόσκληση διαλόγου μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα

Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, οι αγρότες αναμένεται να δώσουν την απάντησή τους στην νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για ουσιαστικό διάλογο, μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε το κάλεσμα για άμεση συζήτηση με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι υπάρχει περιθώριο για παρεμβάσεις που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των παραγωγών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη υπευθυνότητας από όλες τις πλευρές, ώστε να μην ταλαιπωρείται η κοινωνία.

Οι κινητοποιημένοι αγρότες αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δείχνει να αντιλαμβάνεται πλέον τα αιτήματά τους και να αποδέχεται το δίκαιο μέρος αυτών, ωστόσο θεωρούν ότι οι προτάσεις παραμένουν αόριστες σε κρίσιμα ζητήματα.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, αναμένεται η τελική θέση των μπλόκων στην πρόταση διαλόγου. Σε περίπτωση αποδοχής, είναι πιθανό να σημειωθεί αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με τα τρακτέρ να αποσύρονται από τα οδοστρώματα και να παρατάσσονται στο πλάι των εθνικών οδών, επιτρέποντας μερική διέλευση οχημάτων ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το κάλεσμα για ειλικρινή συζήτηση χωρίς προϋποθέσεις, σημειώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να προκαλούν προβλήματα στην κοινωνία.

Οι εξαγγελίες του υπουργού

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε άξονες παρεμβάσεων για άμεση μείωση του κόστους παραγωγής, μεταξύ των οποίων:

Διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα.

Ρυθμίσεις για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για πλήρη κάλυψη (100%) των αποζημιώσεων.

Στοχευμένες ενισχύσεις σε πιεζόμενους κλάδους, όπως η κτηνοτροφία, με αξιοποίηση αδιάθετων ποσών από την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

