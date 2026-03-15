Ψάχνονται στον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα: Τι ζητά ο Πολάκης οδεύοντας προς τις εκλογές

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς πλησιάζει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τις στρατηγικές επιλογές του κόμματος και τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Παραφράζοντας τη γνωστή φράση του Ανδρέας Παπανδρέου «το ΠΑΣΟΚ δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια», ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης έστειλε μήνυμα προς τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολιτικό «λάφυρο». Η φράση, σύμφωνα με πληροφορίες, διατυπώθηκε αρχικά από τον Παύλο Πολάκη κατά την τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων.

Πιέσεις για «οδικό χάρτη» μέχρι τις εκλογές

Στελέχη που κινούνται κοντά στον Παύλο Πολάκη θεωρούν ότι η ηγεσία πρέπει να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα τη στρατηγική του κόμματος, ζητώντας έναν σαφή «οδικό χάρτη» μέχρι τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, εκφράζεται η άποψη ότι πρέπει να κλείσει άμεσα το ζήτημα των συνεργασιών, ειδικά σε σχέση με τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το κείμενο του Τρύφωνα Αλεξιάδη διακινήθηκε μεταξύ των μελών της Πολιτικής Γραμματείας, αλλά στη συνέχεια διέρρευσε, εντείνοντας τη δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να παραμείνει σε «αναμονή» μέχρι να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του ο πρώην πρωθυπουργός.

Σενάρια για την επόμενη ημέρα στον χώρο της Αριστεράς

Την ίδια στιγμή, αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναδιάταξη δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι θεωρούν πιθανό ότι στελέχη που δεν θα συμμετάσχουν σε ένα νέο εγχείρημα θα αναζητήσουν πολιτική στέγη σε άλλους σχηματισμούς.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται η Νέα Αριστερά, η Λαϊκή Ενότητα σε συνεργασία με το ΜέΡΑ25, αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης στο κείμενό του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων συνεργασιών, προτείνοντας τη διαμόρφωση μιας «διακήρυξης εκλογικής συμμαχίας» και την κατάρτιση συγκεκριμένων προγραμματικών αξόνων πάνω στους οποίους θα μπορούσε να στηριχθεί ένα κοινό πολιτικό εγχείρημα.

Η θέση της ηγεσίας και οι δηλώσεις Φάμελλου

Από την πλευρά της ηγεσίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εμφανίζεται να δίνει έμφαση σε ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασιών. Μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», σημείωσε ότι οποιαδήποτε συμπόρευση θα πρέπει να βασιστεί σε κοινό πρόγραμμα και κοινό ψηφοδέλτιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής όλων των στελεχών του κόμματος χωρίς αποκλεισμούς.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης διατύπωσε πιο προωθημένη θέση, υποστηρίζοντας ότι επικεφαλής ενός πιθανού συμμαχικού σχήματος θα πρέπει να είναι εκείνος που μπορεί να φέρει το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο.

Το «μοντέλο Πελεγρίνη» και τα σενάρια μετακινήσεων

Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργεί και η συμμετοχή του Θεοδόση Πελεγρίνη στη διαδικασία διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Η κίνηση αυτή έχει αναζωπυρώσει τα σενάρια μετακινήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, στον προθάλαμο του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται ήδη πρόσωπα όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Σε περίπτωση μάλιστα που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και επιλέξει μόνο ορισμένα στελέχη από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάται ότι η εσωκομματική ισορροπία στην Κουμουνδούρου θα μπορούσε να μεταβληθεί σημαντικά. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να ενισχύσει τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα αν ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρυνθεί από τον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης.

