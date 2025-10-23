ΠΣΑΤ: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κανονισμών Διαιτησίας μπάσκετ

Σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας

23 Οκτ. 2025 22:46
Pelop News

Ο ΠΣΑΤΑ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο κανονισμών Διαιτησίας μπάσκετ, σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο
κανονισμών Διαιτησίας μπάσκετ, σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 από τις 16:00
έως τις 18:00.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ηρακλής Πετιμεζάς» της Ένωσης
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ακαδημίας 20, 7ος όροφος).
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα αναλυθούν οι κανονισμοί διαιτησίας μπάσκετ, καθώς
και κάθε νέα εξέλιξη που αφορά στο προσφιλές άθλημα.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία, μπορούν να παρακολουθήσουν το σχετικό
επιμορφωτικό σεμινάριο».
