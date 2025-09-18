Ψεύτικα μηνύματα ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή απάτη «χτυπά» συνταξιούχους
Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ για νέα απάτη με παραπλανητικά μηνύματα σε συνταξιούχους
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προειδοποιεί για νέα ψηφιακή απάτη που στοχεύει κυρίως συνταξιούχους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Καιρός: Ανεμοι έως 8 μποφορ και καταιγίδες σήμερα 18/9, η πρόγνωση για την Πάτρα
Άγνωστοι αποστέλλουν email και μηνύματα στα κινητά, υποδυόμενοι τον ΕΟΠΥΥ, ισχυριζόμενοι ότι θα επιστρέψουν χρήματα σε συνταξιούχους. Στόχος τους είναι η κλοπή προσωπικών δεδομένων και η εκκένωση τραπεζικών λογαριασμών.
Συστάσεις του ΕΟΠΥΥ:
- Μην πατάτε συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα.
- Μην αποστέλλετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
- Σε αμφιβολία, επικοινωνήστε απευθείας με τον ΕΟΠΥΥ ή τον αρμόδιο φορέα για επιβεβαίωση.
Η προειδοποίηση αυτή ενισχύει την επαγρύπνηση των πολιτών απέναντι στις συνεχώς εξελισσόμενες μορφές ψηφιακής απάτης.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News