Ψεύτικα μηνύματα ΕΟΠΥΥ: Νέα ψηφιακή απάτη «χτυπά» συνταξιούχους

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προειδοποιεί για νέα ψηφιακή απάτη που στοχεύει κυρίως συνταξιούχους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Άγνωστοι αποστέλλουν email και μηνύματα στα κινητά, υποδυόμενοι τον ΕΟΠΥΥ, ισχυριζόμενοι ότι θα επιστρέψουν χρήματα σε συνταξιούχους. Στόχος τους είναι η κλοπή προσωπικών δεδομένων και η εκκένωση τραπεζικών λογαριασμών.

Συστάσεις του ΕΟΠΥΥ:

Μην πατάτε συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα.

Μην αποστέλλετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Σε αμφιβολία, επικοινωνήστε απευθείας με τον ΕΟΠΥΥ ή τον αρμόδιο φορέα για επιβεβαίωση.

Η προειδοποίηση αυτή ενισχύει την επαγρύπνηση των πολιτών απέναντι στις συνεχώς εξελισσόμενες μορφές ψηφιακής απάτης.

