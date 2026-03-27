Ψηφιακές δεξιότητες για 6.500 ηλικιωμένους και ΑμεΑ – Τι είπε η Μιχαηλίδου για «Νταντάδες», στέγη και κατώτατο μισθό

Την προσπάθεια ενίσχυσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία απέναντι στον ψηφιακό αποκλεισμό ανέδειξε η Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης. Στην ίδια παρέμβαση άνοιξε και τα χαρτιά της κυβέρνησης για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», την Κοινωνική Αντιπαροχή, αλλά και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

27 Μαρ. 2026 12:59
Pelop News

Στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, που στοχεύει να δώσει βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε 6.500 πολίτες άνω των 65 ετών και σε άτομα με αναπηρία, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται να απαντήσει σε μια σύγχρονη μορφή ανισότητας, τον ψηφιακό αποκλεισμό. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία άνω του 50%, με στόχο να εξοικειωθούν με υπηρεσίες όπως το gov.gr, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και βασικές λειτουργίες της καθημερινότητας στον ψηφιακό κόσμο.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου 194 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης. Από αυτούς, οι 120 λειτουργούν σε δημοτικές δομές για ηλικιωμένους και οι 74 σε δομές φορέων αναπηρίας σε όλη τη χώρα. Οι ωφελούμενοι που έχουν ήδη επιλεγεί αναμένεται να ενημερωθούν το επόμενο διάστημα ώστε να προσέλθουν στον αντίστοιχο κόμβο και να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους. Σημειώνεται ότι στο σχετικό άρθρο του υπουργείου για το πρόγραμμα «Όλοι Digital» γίνεται λόγος για έως 6.400 ωφελούμενους, ενώ στη σημερινή συνέντευξη της υπουργού αναφέρεται ο αριθμός 6.500.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», τονίζοντας ότι η δράση επεκτείνεται πλέον σε όλη τη χώρα. Όπως είπε, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει εκ νέου το προσεχές διάστημα, ώστε μέσα στον Απρίλιο να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος στην πράξη. Το πρόγραμμα αφορά γονείς με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση μέσω voucher για τη φροντίδα των παιδιών από πιστοποιημένους φροντιστές ή φροντίστριες, ακόμη και από παππούδες ή γιαγιάδες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το ατομικό εισόδημα της μητέρας φτάνει έως τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο. Η κατεύθυνση, όπως προκύπτει από τις επίσημες τοποθετήσεις του υπουργείου, είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση σε ένα εργαλείο που στοχεύει στην καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή.

Στο πεδίο της στέγης, η συζήτηση στράφηκε στην Κοινωνική Αντιπαροχή, την οποία η υπουργός περιέγραψε ως μηχανισμό αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας για την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος και τη δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών με κοινωνικό μίσθωμα. Όπως γνωστοποίησε, το προσεχές διάστημα αναμένονται οι δύο πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής: η μία θα αφορά τη διαδικασία και τους όρους της αντιπαροχής και η δεύτερη τα πρώτα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το υπουργείο.

Αναφερόμενη στην επικαιρότητα, η Δόμνα Μιχαηλίδου στάθηκε και στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι η κοινωνία αναμένει την εξέλιξη της διαδικασίας και ότι είναι κρίσιμο να προχωρήσει. Για την εικόνα της πρώτης ημέρας απέδωσε τις δυσκολίες κυρίως σε οργανωτικά ζητήματα, εκτιμώντας ότι με καλύτερο συντονισμό η διαδικασία μπορεί να ομαλοποιηθεί στην πορεία.

Κλείνοντας, η υπουργός σχολίασε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία, σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 και διαμορφώνει τον κατώτατο στα 920 ευρώ, αυξημένο κατά 40 ευρώ σε σχέση με τα 880 ευρώ. Πρόκειται, όπως έχει ανακοινωθεί, για την έκτη διαδοχική αύξηση, με την κυβέρνηση να συνδέει την εξέλιξη αυτή με τον στόχο περαιτέρω ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

