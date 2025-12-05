Πτολεμαΐδα: 16χρονος μπήκε με μπαλτά σε σούπερ μάρκετ για ληστεία

Εις βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Πτολεμαΐδα: 16χρονος μπήκε με μπαλτά σε σούπερ μάρκετ για ληστεία
05 Δεκ. 2025 16:23
Pelop News

Μία βίαιη ληστεία φαίνεται ότι έκανε ένας 16χρονος στην Πτολεμαΐδα, αφού κατηγορείται ότι με την απειλή μπαλτά έκλεψε μίνι μάρκετ της περιοχής, αφαιρώντας 850 ευρώ.

Ο 16χρονος κατηγορείται ακόμα ότι αποπειράθηκε να κάνει ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε άλλα δύο μίνι μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, αλλά οι ιδιοκτήτες αντιστάθηκαν με αποτέλεσμα εκείνος να φύγει από το σημείο άπραγος με το ποδήλατό του.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα περιστατικά έγιναν τον τελευταίο ενάμισι μήνα τις βραδινές ώρες, λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων που είχε «βάλει στο μάτι» ο ανήλικος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκαν τα ρούχα που φορούσε όταν έκανε τις ληστείες, το ποδήλατο και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ, προερχόμενο από τα ταμεία των σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα της Φενέρμπαχτσε
17:19 Κακοκαιρία byron: Έπεσε τοίχος οικοπέδου από την νεροποντή
17:11 Η κακοκαιρία Byron «κατάπιε» στη Νέα Πέραμο ολόκληρο κομμάτι δρόμου! ΦΩΤΟ
17:08 Το πρόγραμμα της 5ης φάσης της league phase του Κυπέλλου
17:00 Πατρών-Πύργου: Εργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα
16:55 Μητσοτάκης: «Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα»
16:49 Η Φον Ντε Λάιεν θα συναντηθεί με τον Μερτς, τι θα πουν για την Ουκρανία
16:40 Δράση από τον ΠΟ Τροχοπέδιλων με την στήριξη της Περιφέρειας
16:31 Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πάτα τον» έλεγαν διαδηλωτές ΒΙΝΤΕΟ
16:23 Πτολεμαΐδα: 16χρονος μπήκε με μπαλτά σε σούπερ μάρκετ για ληστεία
16:16 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο ΦΩΤΟ
16:09 Δείτε για ποιο λόγο άλλαξε μέρα το ΑΟ Αιγιαλέων-ΑΕΚ
16:02 Πάτρα:«Εξαφανίστηκαν» τα μηχανήματα της ιστορικής λουκουμοποιίας «Αφοί Αγγελόπουλοι»
15:59 Γυναίκες, ποδόσφαιρο και μια αλήθεια που μόνο ο Κωνσταντίνος Μάγνης μπορούσε να γράψει
15:51 Με 2% ανάπτυξη έτρεξε το ΑΕΠ, δείτε εικόνα σε επενδύσεις και κατανάλωση
15:43 Η ΕΣΠΕΠ δίνει «Πάσα στην Ανθρωπιά»
15:36 Μουντιάλ: Το μήνυμα του Τραμπ στον Ινφαντίνο πριν από την κλήρωση
15:30 Προειδοποίηση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι λέει ο Πέσκοφ
15:24 Το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών με τον Τάσο Σταθόπουλο
15:17 Πράμαντα: Η “καρδιά” των Τζουμέρκων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ