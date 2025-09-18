Πτώμα άνδρα βρέθηκε σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα

Το πτώμα ενός άνδρα μέσα σε κάδο ανακύκλωσης, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/09/2025, στη Γλυφάδα, σημάνοντας συναγερμό στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο στη συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου και Σάκη Καράγιωργα.

Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα Ρομά. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

