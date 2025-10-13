Πτώση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Πότε ξεκινά η διάθεση, πότε η πλατφόρμα για το επίδομα

Σημαντική μείωση αναμένεται στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει της διάθεσής του από την Τετάρτη, γεγονός που θα ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα δουν ακόμη χαμηλότερο τελικό κόστος, καθώς θα ενισχυθούν οικονομικά μέσω της κρατικής επιδότησης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την περιοχή και την εμπορική πολιτική των εταιριών διανομής.

Η τελική τιμή διάθεσης επηρεάζεται όχι μόνο από την τιμή του διυλιστηρίου, αλλά και από φόρους, δασμούς, περιθώρια κέρδους των εταιρειών και πρατηριούχων, το κόστος μεταφοράς, καθώς και τον ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026, 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους θα ενταχθούν σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ κατά 30%, γεγονός που για το πετρέλαιο θέρμανσης μεταφράζεται σε μείωση κόστους περίπου 7 λεπτά το λίτρο.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές προς τους δικαιούχους υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία θα καθορίζει αναλυτικά τις προθεσμίες, τη διαδικασία και τα ποσά, αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ποσά επιδόματος θέρμανσης 2025-2026

Το ύψος του επιδόματος θα κυμανθεί από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες.

Σε περιοχές με αυξημένο κλιματικό συντελεστή, όπως η Κοζάνη, η Ελάτη και το Πάπιγκο, το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 25%, φθάνοντας έως τα 1.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, σε οικισμούς με ακόμη πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες –όπως το Μέτσοβο, το Νευροκόπι, το Βελούχι και το Νυμφαίο– το επίδομα θα αυξάνεται επιπλέον κατά 25%, με το ανώτατο ποσό να φθάνει τα 1.200 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την κύρια κατοικία.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, σε διάσταση, διαζευγμένοι, σε χηρεία ή με σύμφωνο συμβίωσης) που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ ή τηλεθέρμανση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, εφόσον έχουν υποβάλει χωριστά.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για άγαμο.

Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή σε χηρεία/διάσταση,

και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους, συμβιούντες ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

