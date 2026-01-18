Πυκνό χιόνι σε Κρίκελο, Φουρνά, Παύλιανη, Περτούλι, Τρίκαλα Κορινθίας

Οσοι κινηθείτε στα ορεινά, θα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες εκτός κι αν διαθέτει το αυτοκίνητο χιονολάστιχα.

Πυκνό χιόνι σε Κρίκελο, Φουρνά, Παύλιανη, Περτούλι, Τρίκαλα Κορινθίας
18 Ιαν. 2026 15:36
Ψυχρή εισβολή στη χώρα και πρώτα χιόνια σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, στα Πουγκάκια, στα Αργύρια, στην Κολοκυθιά, ενώ στα λευκά “ντύθηκαν” τα χωριά της Οίτης, όπως η Παύλιανη και το Κουμαρίτσι.

Στα Χιονοδρομικά Κέντρα του Παρνασσού και του Βελουχίου εκτός από το χιόνι, έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ήλιο, καθώς η νέφωση έχει κατέβει κάτω από τα 1.800 υψόμετρο. Ωστόσο όσοι κινηθείτε γενικότερα στα ορεινά θα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες εκτός κι αν διαθέτει το αυτοκίνητο χιονολάστιχα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη ΓΕΠΑΔ Στερεάς στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου, χρειάζονται αλυσίδες:

Από την 12η χ/θ έως την 24η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας.

Από την 12η χ/θ έως την 48η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Φουρνάς – Καρδίτσας.

Από την 8η χ/θ έως την 35η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Στενώματος – Δομιανών.

Από την 8η χ/θ έως την 33η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.

Από την 6η χ/θ έως την 13η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου -Χιονοδρονικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από την 59ηχ/θ έως την 64,700η χ/θ της Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου.

Από την 1η χ/θ έως την 8η χ/θ της Επαρχ. Οδού Άνω Πολυδρόσου – Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (θέση Καρκαβέλια).

Πυκνή χιονόπτωση και στα Χάνια Πηλίου, αλλά και στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων και στο Περτούλι.

Τα χιονοδρομικά άνοιξαν για τους λάτρεις του σκι και οι φωτιές στα τζάκια έχουν φουντώσει για τα καλά.

