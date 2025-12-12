Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ

Στην Ηλεία συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου

Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ
12 Δεκ. 2025 21:35
Pelop News

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της  Ηλεία συνεχίζουν -απτόητοι- τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα (12/12/2025) το βράδυ επέλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να “υπενθυμίσουν” στους πολίτες τον αγώνα που κάνουν…

Πάτρα: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ενθουσιασμό και χαμόγελα ΦΩΤΟ

Αυτή τη φορά έκαναν βραδινή πορεία περνώντας από κεντρικούς δρόμους της πόλης με τα τρακτέρ τους που με τα “επιβλητικά” κορναρίσματα τους “ξύπνησαν” την πόλη…

Η πορεία κατέληξε στην οδό Πατρών (στη συμβολή με Πετροπούλου) όπου έγινε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου (στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης) με την κυκλοφορία να εκτρέπεται ενώ τα παρκαρισμένα τρακτέρ φτάνουν έως την πλατεία Ιατρίδη…

Σημειώνεται ότι στην Ηλεία αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

iliaenimerosi.gr/

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ
23:21 «Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»
23:11 Αίγιο: Βάναυση επίθεση σε γιατρό στο νοσοκομείο της πόλης
22:55  Εκτοξεύτηκε η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας
22:45 Ελληνικές προσωπικότητες της Ναυτιλίας στο Top 100 της Lloyd’s List
22:35 Κολομβία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές που ελέγχουν ανακοίνωσαν αντάρτες του ELN
22:35 Πάτρα: Πήρε φωτιά ο καστανάς! ΦΩΤΟ
22:25 Πιερρακάκης: Τα συγχαρητήρια και οι αγκαλιές για την προεδρία του Eurogroup
22:15 Τέξας: Δολοφονικό αμόκ 15χρονου, τον χώρισε η φίλη του και σκότωσε τη μητέρα και τα αδέλφια της!
22:05 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
21:55 «Οι φασίστες δεν έχουν θέση στην Πάτρα, στα σχολεία και στις γειτονιές της»
21:44 Ξεκάθαρη η Ζουγανέλη, μπράβο της! «Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους»
21:35 Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ
21:29 Κακοκαιρία Byron: Χτύπησε τη Γάζα, τουλάχιστον 14 οι νεκροί, πολλά τα κατεστραμμένα σπίτια
21:17 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
21:08 Το Facebook είναι το μεγάλο ψηφιακό καφενείο των 7,3 εκατ. Ελλήνων!
20:58 Ευρωπαϊκή Ένωση: Παγώνει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για βοήθεια στην Ουκρανία
20:47 Πάτρα: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ενθουσιασμό και χαμόγελα ΦΩΤΟ
20:35 Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες
20:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, οι ρόλοι Χιλετζάκη και Λαμπράκη, οι κουμπαριές και οι παράνομες επιδοτήσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ