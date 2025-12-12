Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλεία συνεχίζουν -απτόητοι- τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα (12/12/2025) το βράδυ επέλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να “υπενθυμίσουν” στους πολίτες τον αγώνα που κάνουν…

Αυτή τη φορά έκαναν βραδινή πορεία περνώντας από κεντρικούς δρόμους της πόλης με τα τρακτέρ τους που με τα “επιβλητικά” κορναρίσματα τους “ξύπνησαν” την πόλη…

Η πορεία κατέληξε στην οδό Πατρών (στη συμβολή με Πετροπούλου) όπου έγινε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου (στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης) με την κυκλοφορία να εκτρέπεται ενώ τα παρκαρισμένα τρακτέρ φτάνουν έως την πλατεία Ιατρίδη…

Σημειώνεται ότι στην Ηλεία αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

