Πυρκαγιά σε όχημα στο Μενίδι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγίας Τριάδος

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 το πρωί της Τετάρτης στο Μενίδι, όταν όχημα που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έφτασαν με τέσσερα οχήματα και 15 πυροσβέστες, έχοντας και τη συνδρομή εθελοντών.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης επί της οδού Αγίας Τριάδος στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα από την οδό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την οδό Ξενοδοχουπαλλήλων.

