Πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στον βυθό του λιμένα Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα.

Πυρομαχικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης
24 Δεκ. 2025 14:54
Pelop News

Πυρομαχικό υλικό, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πυρομαχικό βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων.

Όπως έγινε γνωστό, ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία πυροτεχνουργών, η οποία θα αναλάβει τις διαδικασίες για την ασφαλή εξουδετέρωση του πυρομαχικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το σημείο παρακολουθείται στενά, ενώ δεν έχει αναφερθεί κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια εργαζομένων ή τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

