Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Γιώργου Τσιτόγλου – Το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» στο τελευταίο αντίο ΒΙΝΤΕΟ

Μέσα σε ατμόσφαιρα βαριάς συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καρδίτσα, με συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς να τον αποχαιρετούν στο Καππαδοκικό του Δήμου Σοφάδων. Το τελευταίο αντίο δόθηκε παραμονή του Ευαγγελισμού, σε μια τελετή όπου ο πόνος ήταν διάχυτος και η απώλεια αποτυπωνόταν στα πρόσωπα όλων.

Από τις πιο σπαρακτικές στιγμές της κηδείας ήταν εκείνη κατά την οποία ο τραγουδιστής από τη Λάρισα και φίλος του εκλιπόντος, Μιχάλης Παπαματθαίου, ερμήνευσε το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον Γιώργο Τσιτόγλου. Η στιγμή αυτή φόρτισε ακόμη περισσότερο το κλίμα, με όσους βρίσκονταν εκεί να παρακολουθούν εμφανώς συντετριμμένοι. Ο ίδιος, μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Καλό ταξίδι φιλαράκι μου».

Η νέα αυτή εικόνα μεταφέρει το βάρος της υπόθεσης από το αστυνομικό σκέλος στην ανθρώπινη διάσταση της απώλειας, καθώς η τοπική κοινωνία αποχαιρετά έναν άνθρωπο που έφυγε βίαια και πρόωρα. Την ίδια ώρα, η ποινική υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον 17χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη να έχει κριθεί προφυλακιστέος, ενώ ο 16χρονος που θεωρείται συνεργός αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Ο Γιώργος Τσιτόγλου είχε εντοπιστεί νεκρός την περασμένη Κυριακή στην είσοδο πολυκατοικίας στην Καρδίτσα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ωστόσο, στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η κηδεία του και το βαρύ κλίμα που συνόδευσε την αποχαιρετιστήρια τελετή, σε ένα χωριό που αποχαιρέτησε έναν δικό του άνθρωπο με πόνο, σιωπή και ένα τραγούδι που έγινε ο πιο σκληρός επίλογος.

