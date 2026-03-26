Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του Γιώργου Τσιτόγλου – Το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» στο τελευταίο αντίο ΒΙΝΤΕΟ
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Τσιτόγλου, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του στην Καρδίτσα. Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν φίλος και συνάδελφός του τραγούδησε πάνω από τον τάφο το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», σε ένα αντίο που λύγισε όσους βρέθηκαν εκεί.
Μέσα σε ατμόσφαιρα βαριάς συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καρδίτσα, με συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς να τον αποχαιρετούν στο Καππαδοκικό του Δήμου Σοφάδων. Το τελευταίο αντίο δόθηκε παραμονή του Ευαγγελισμού, σε μια τελετή όπου ο πόνος ήταν διάχυτος και η απώλεια αποτυπωνόταν στα πρόσωπα όλων.
Από τις πιο σπαρακτικές στιγμές της κηδείας ήταν εκείνη κατά την οποία ο τραγουδιστής από τη Λάρισα και φίλος του εκλιπόντος, Μιχάλης Παπαματθαίου, ερμήνευσε το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον Γιώργο Τσιτόγλου. Η στιγμή αυτή φόρτισε ακόμη περισσότερο το κλίμα, με όσους βρίσκονταν εκεί να παρακολουθούν εμφανώς συντετριμμένοι. Ο ίδιος, μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Καλό ταξίδι φιλαράκι μου».
Η νέα αυτή εικόνα μεταφέρει το βάρος της υπόθεσης από το αστυνομικό σκέλος στην ανθρώπινη διάσταση της απώλειας, καθώς η τοπική κοινωνία αποχαιρετά έναν άνθρωπο που έφυγε βίαια και πρόωρα. Την ίδια ώρα, η ποινική υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον 17χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη να έχει κριθεί προφυλακιστέος, ενώ ο 16χρονος που θεωρείται συνεργός αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Ο Γιώργος Τσιτόγλου είχε εντοπιστεί νεκρός την περασμένη Κυριακή στην είσοδο πολυκατοικίας στην Καρδίτσα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ωστόσο, στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η κηδεία του και το βαρύ κλίμα που συνόδευσε την αποχαιρετιστήρια τελετή, σε ένα χωριό που αποχαιρέτησε έναν δικό του άνθρωπο με πόνο, σιωπή και ένα τραγούδι που έγινε ο πιο σκληρός επίλογος.
