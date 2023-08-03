ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2023: Αποτελέσματα 2ης ιστιοδρομίας ΦΩΤΟ

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2023: Αποτελέσματα 2ης ιστιοδρομίας ΦΩΤΟ
03 Αυγ. 2023 13:15
Pelop News

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης ιστιοδρομίας του Ράλι Ιονίου 2023 έχουν ως εξής:

Κατηγορία ORC  Α:

1.      RUSH Ν.Ο.ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2.      CLEOPATRA Ι.Ο..ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΔΟΝΙΑ
3.      FILIRA I.O.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΧΡΟΝΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ

 

Κατηγορία ORC  Β:

1.      TOLMI Ι.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.      PHOEVIE Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
3.      IRIS Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Κατηγορία ORC  C:

1.      EX-ANIMO Α.Ν.Ο.ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2.      LAIDA II Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.      PIGASOS Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 

Κατηγορία NON SPINNAKER:

1.      ΑΝΝΑ Κ ΛΑΤΣΕΙΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.      FORMION ΛΑΤΣΕΙΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΚΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.      ΝΑΤΑΛΙΑ Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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