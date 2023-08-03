ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2023: Αποτελέσματα 2ης ιστιοδρομίας ΦΩΤΟ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης ιστιοδρομίας του Ράλι Ιονίου 2023 έχουν ως εξής:
Κατηγορία ORC Α:
|1. RUSH
|Ν.Ο.ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|2. CLEOPATRA
|Ι.Ο..ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΔΟΝΙΑ
|3. FILIRA
|I.O.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
|ΧΡΟΝΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ
Κατηγορία ORC Β:
|1. TOLMI
|Ι.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2. PHOEVIE
|Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
|3. IRIS
|Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
|ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κατηγορία ORC C:
|1. EX-ANIMO
|Α.Ν.Ο.ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|2. LAIDA II
|Ν.Ο.ΚΙΑΤΟΥ
|ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|3. PIGASOS
|Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Κατηγορία NON SPINNAKER:
|1. ΑΝΝΑ Κ
|ΛΑΤΣΕΙΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2. FORMION
|ΛΑΤΣΕΙΟΣ Ν.Ο.ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
|ΚΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|3. ΝΑΤΑΛΙΑ
|Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
|ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ