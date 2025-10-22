Ρευστή η κατάσταση στην Παναχαϊκή, όλα ανοιχτά

Χωρίς να ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση ολοκληρώθηκε το ΔΣ της ΠΓΕ το βράδυ της Τρίτης (21/10) με κύριο ζήτημα το θέμα του προπονητή και γενικότερα τη λειτουργία της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι, όμως απέφυγαν να πάρουν αποφάσεις, που ίσως μεταφερθούν για τις επόμενες ημέρες.

Το πρόβλημα είναι πως όλη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, από μόνη της είναι ικανή να οδηγήσει σε εξελίξεις πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο φαίνεται.

