Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025 – Για ποια λιμάνια υπάρχει ενδιαφέρον για το 2026

Η Ελλάδα καταγράφει νέο ρεκόρ στον τομέα της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ). Η κίνηση επισκεπτών στα ελληνικά λιμάνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως κορυφαίου προορισμού στη Μεσόγειο.

Αύξηση αφίξεων και επιβατικής κίνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας άνοδο 11,7% σε σχέση με τις 5.490 αφίξεις του 2024. Αντίστοιχα, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,2%, φτάνοντας τους 8.415.713 επιβάτες από 7.927.709 το 2024.

Η αύξηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη προτίμηση των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας και των επιβατών για ελληνικούς προορισμούς, οι οποίοι συνδυάζουν ισχυρή τουριστική ταυτότητα, πολιτιστική κληρονομιά και ελκυστικούς θαλάσσιους προορισμούς.

Δημοφιλείς προορισμοί και γεωγραφική διασπορά

Η κίνηση συγκεντρώνεται κυρίως σε βασικούς κόμβους όπως ο Πειραιάς, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο και η Ρόδος. Παράλληλα, σημαντική κίνηση καταγράφεται και σε άλλα λιμάνια, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες.

Η σημασία της κρουαζιέρας για την ελληνική οικονομία

Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και την προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Η διαρκής αύξηση της κίνησης υπογραμμίζει τη σημασία αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και της συνεργασίας μεταξύ λιμένων, τοπικών αρχών και τουριστικών φορέων. Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) συνεχίζει να εργάζεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας, με στόχο τη διατήρηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της θαλάσσιας τουριστικής βιομηχανίας.

