Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας

Στο πλαίσιο του φετινού εορταστικού του προγράμματος, ο Δήμος Ήλιδας προσκαλεί το φιλότεχνο κοινό σε μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήλιδας.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς θα είναι ο διακεκριμένος σολίστ κλασικής κιθάρας Βασίλης Ζαφειρόπουλος, σε ένα ατμοσφαιρικό ρεσιτάλ που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από τρεις κορυφαίες περιόδους της μουσικής ιστορίας: τη Μπαρόκ, τη Ρομαντική και τη Σύγχρονη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβληματικά έργα των Johann Sebastian Bach, Isaac Albéniz, Agustín Barrios και Joaquín Turina, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία και την εκφραστική δύναμη της κλασικής κιθάρας μέσα από διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και αισθητικές προσεγγίσεις.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Βασίλης Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμαλιάδα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην κλασική κιθάρα στο ιστορικό Κρατικό Ωδείο Ρώμης «Santa Cecilia», στην τάξη του κορυφαίου Massimo Delle Cese, από όπου αποφοίτησε με άριστα.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στη Ρώμη, όπου συνεργάστηκε με ωδεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε πολυάριθμες εμφανίσεις ως σολίστ. Από τον Οκτώβριο του 2025 έχει επιστρέψει στη γενέτειρά του, την Ηλεία, δραστηριοποιούμενος επαγγελματικά σε ωδεία της Αμαλιάδας και του Πύργου, ενώ συνεχίζει τη συναυλιακή του παρουσία τόσο με σόλο ρεσιτάλ όσο και με σχήματα μουσικής δωματίου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



