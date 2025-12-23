Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έργα από τρεις μεγάλες περιόδους της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας προσφέρει στο κοινό ο Δήμος Ήλιδας, με πρωταγωνιστή τον διακεκριμένο σολίστ κλασικής κιθάρας Βασίλη Ζαφειρόπουλο.

23 Δεκ. 2025 13:13
Pelop News

Στο πλαίσιο του φετινού εορταστικού του προγράμματος, ο Δήμος Ήλιδας προσκαλεί το φιλότεχνο κοινό σε μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήλιδας.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς θα είναι ο διακεκριμένος σολίστ κλασικής κιθάρας Βασίλης Ζαφειρόπουλος, σε ένα ατμοσφαιρικό ρεσιτάλ που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από τρεις κορυφαίες περιόδους της μουσικής ιστορίας: τη Μπαρόκ, τη Ρομαντική και τη Σύγχρονη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβληματικά έργα των Johann Sebastian Bach, Isaac Albéniz, Agustín Barrios και Joaquín Turina, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία και την εκφραστική δύναμη της κλασικής κιθάρας μέσα από διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και αισθητικές προσεγγίσεις.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Βασίλης Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμαλιάδα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην κλασική κιθάρα στο ιστορικό Κρατικό Ωδείο Ρώμης «Santa Cecilia», στην τάξη του κορυφαίου Massimo Delle Cese, από όπου αποφοίτησε με άριστα.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στη Ρώμη, όπου συνεργάστηκε με ωδεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε πολυάριθμες εμφανίσεις ως σολίστ. Από τον Οκτώβριο του 2025 έχει επιστρέψει στη γενέτειρά του, την Ηλεία, δραστηριοποιούμενος επαγγελματικά σε ωδεία της Αμαλιάδας και του Πύργου, ενώ συνεχίζει τη συναυλιακή του παρουσία τόσο με σόλο ρεσιτάλ όσο και με σχήματα μουσικής δωματίου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

