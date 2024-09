Reuters: Ανασύρθηκε η σορός του Νασράλα

Ομάδες διάσωσης που επιχειρούν στην ισοπεδωμένη γειτονιά της Βηρυτού, όπου βρίσκονταν τα κεντρικά της Χεζμπολάχ, ανέσυραν την Κυριακή τη σορό του ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Reuters μια ιατρική πηγή και μια πηγή ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ το Σάββατο που επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα, δεν ανέφερε πώς ακριβώς σκοτώθηκε ούτε πότε θα γίνει η κηδεία του.

Οι δύο πηγές είπαν στο Reuters ότι το σώμα του Νασράλα δεν είχε δεχτεί άμεσα πλήγματα και η αιτία θανάτου του ήταν ένα αμβλύ τραύμα από την ισχύ της έκρηξης.

Exclusive: #Dahiyeh #Hezbollah #HQ Enormous destruction and possibly 100+ people below the rubble but no rescue workers to be seen. Emotions are running high: “#Iran abandonned us!” We are the first media at the scene of the killing of #HassanNasrallah #VTMNIEUWS pic.twitter.com/RuAe1Fym5g

