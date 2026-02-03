Reuters: Κοντά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών η Ελλάδα

«Πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν ή υιοθετούν αυστηρότερα μέτρα για την πρόσβαση ανηλίκων στις ψηφιακές πλατφόρμες, λόγω των επιπτώσεων που καταγράφονται στη ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά των παιδιών.

Την ίδια ημέρα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ παράλληλα προωθεί ρύθμιση που καθιστά τα στελέχη των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Η «ψηφιακή ενηλικίωση» στο επίκεντρο

Το ζήτημα της λεγόμενης «ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης» βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης μετά και την πρωτοβουλία που είχε ανακοινώσει πριν από λίγους μήνες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είχε δηλώσει, η Ελλάδα εξετάζει την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά έως 16 ετών, στα πρότυπα της Αυστραλίας.

Ήδη, η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και η δημιουργία του parco.gov.gr, το οποίο παρέχει στους γονείς εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας και γονικού ελέγχου.

Πώς θα λειτουργεί το ελληνικό μοντέλο

Σε αντίθεση με το αυστραλιανό μοντέλο, που απαγορεύει στους ανηλίκους κάτω των 16 ετών τη διατήρηση λογαριασμών σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το TikTok και το YouTube, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει γενική απαγόρευση πρόσβασης μέσω των ίδιων των πλατφορμών.

Ο έλεγχος θα γίνεται «από την πηγή», δηλαδή από τις συσκευές των ανηλίκων (κινητά, τάμπλετ κ.λπ.), μέσω της εφαρμογής Kids Wallet του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή θα φιλτράρει ή θα αποκλείει πλήρως την πρόσβαση – ακόμη και χωρίς σύνδεση (log in) – σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, TikTok, Instagram, X, εφόσον ο χρήστης είναι κάτω των 15 ετών. Παράλληλα, θα μπλοκάρονται και πλατφόρμες ακατάλληλες για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Στο στόχαστρο τζόγος, καπνικά και πορνογραφία

Πρώτοι στη λίστα των περιορισμών βρίσκονται οι ιστότοποι online στοιχηματισμού και τζόγου, καθώς και πλατφόρμες που σχετίζονται με την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Παράλληλα, θα φιλτράρονται ιστότοποι με πορνογραφικό περιεχόμενο, αλλά και εφαρμογές διαδικτυακών γνωριμιών, όπως το Tinder.

Ο έλεγχος θα είναι διπλός: από τη συσκευή του ανηλίκου μέσω του Kids Wallet και από τις ίδιες τις πλατφόρμες, οι οποίες θα κληθούν να ενισχύσουν τους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας.

Ο ρόλος της Ε.Ε. και των τεχνολογικών κολοσσών

Η τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καθοδηγεί τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρχει ομοιογένεια και κοινή προσέγγιση. Οι ελληνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή διάλογο με μεγάλες εταιρείες του Διαδικτύου, όπως η Google, η οποία έχει καταθέσει προτάσεις για την προστασία των ανηλίκων – χωρίς ωστόσο να υιοθετηθούν πλήρως, καθώς προκρίθηκαν οι λύσεις μέσω εθνικών εφαρμογών.

Οι τελικές αποφάσεις για το εύρος των περιορισμών αναμένεται να ληφθούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

«Φρένο» στο doomscrolling

Βασικός λόγος πίσω από τις αυστηρές αυτές πρωτοβουλίες είναι οι αυξανόμενες επιστημονικές μελέτες για το doomscrolling, τη συνεχή και ανεξέλεγκτη κατανάλωση περιεχομένου μικρής διάρκειας στα social media.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, ο εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα συνδέεται με διάσπαση προσοχής, ΔΕΠΥ, άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, αλλά και μειωμένες σχολικές επιδόσεις. Οι αλγόριθμοι πλατφορμών όπως το TikTok προκαλούν συνεχείς «εκρήξεις» ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης, ιδιαίτερα επικίνδυνο για ανηλίκους.

