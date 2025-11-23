Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα και ανατροπή Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, εντείνοντας την πίεση κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερις ανώνυμους αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Παρόλο που δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς το χρονοδιάγραμμα ή το εύρος των ενεργειών, ούτε αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει τελική απόφαση, οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός έχει ενισχύσει την παρουσία του στην Καραϊβική, με αναφορές να κάνουν λόγο για μυστικές επιχειρήσεις της CIA ως πρώτο βήμα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «κάθε μέσο» για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο για ηγεσία στο Cartel de los Soles, ένα δίκτυο που θεωρείται υπεύθυνο για τη διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ – κατηγορίες που ο Μαδούρο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Στις επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνεται η προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Τραμπ ότι επιδιώκει την πτώση του. Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος, που γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του την Κυριακή, εμφανίστηκε το Σάββατο σε εκδήλωση στο Καράκας, τονίζοντας ότι ο λαός και ο στρατός θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε επέμβαση.

Η στρατιωτική ενίσχυση περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, που έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου μαζί με πολεμικά πλοία, πυρηνικό υποβρύχιο και F-35. Οι δυνάμεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει 21 επιθέσεις κατά σκαφών ναρκωτικών από τον Σεπτέμβριο, με τουλάχιστον 83 νεκρούς, προκαλώντας κατηγορίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παράνομες εκτελέσεις.

Εν τω μεταξύ, έξι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν πτήσεις προς τη Βενεζουέλα μετά από προειδοποίηση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για «επικίνδυνη κατάσταση». Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν το Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, ανοίγοντας νέες επιλογές για κυρώσεις και στοχευμένες ενέργειες.

Παρά τις εντάσεις, δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζονται διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, χωρίς να διευκρινίζεται αν θα επηρεάσουν τα σχέδια.

