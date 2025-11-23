Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα και ανατροπή Μαδούρο

Μυστικές επιχειρήσεις και στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική. Ο Μαδούρο προειδοποιεί για αντίσταση

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα και ανατροπή Μαδούρο
23 Νοέ. 2025 11:48
Pelop News

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, εντείνοντας την πίεση κατά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερις ανώνυμους αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Παρόλο που δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς το χρονοδιάγραμμα ή το εύρος των ενεργειών, ούτε αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει τελική απόφαση, οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός έχει ενισχύσει την παρουσία του στην Καραϊβική, με αναφορές να κάνουν λόγο για μυστικές επιχειρήσεις της CIA ως πρώτο βήμα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «κάθε μέσο» για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο για ηγεσία στο Cartel de los Soles, ένα δίκτυο που θεωρείται υπεύθυνο για τη διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ – κατηγορίες που ο Μαδούρο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Στις επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνεται η προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Τραμπ ότι επιδιώκει την πτώση του. Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος, που γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του την Κυριακή, εμφανίστηκε το Σάββατο σε εκδήλωση στο Καράκας, τονίζοντας ότι ο λαός και ο στρατός θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε επέμβαση.

Η στρατιωτική ενίσχυση περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, που έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου μαζί με πολεμικά πλοία, πυρηνικό υποβρύχιο και F-35. Οι δυνάμεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει 21 επιθέσεις κατά σκαφών ναρκωτικών από τον Σεπτέμβριο, με τουλάχιστον 83 νεκρούς, προκαλώντας κατηγορίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παράνομες εκτελέσεις.

Εν τω μεταξύ, έξι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν πτήσεις προς τη Βενεζουέλα μετά από προειδοποίηση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για «επικίνδυνη κατάσταση». Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν το Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, ανοίγοντας νέες επιλογές για κυρώσεις και στοχευμένες ενέργειες.

Παρά τις εντάσεις, δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζονται διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, χωρίς να διευκρινίζεται αν θα επηρεάσουν τα σχέδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Άρτα, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα: Ανυπολόγιστες καταστροφές…
15:33 Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από την Ηλιούπολη
15:24 Σκύλος ξέσκισε το χέρι 12χρονου αγοριού, έξαλλη η μάνα του…
15:23 Κρήτη: Το γλεντούσαν στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και συναγρίδες!
15:09 Αίγιο: τηρώντας το έθιμο της Παναγίας της Πολυσπορίτισσας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:01 Λάρισα: Φήμες ότι οι αγρότες θ’ αποφασίσουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο!
14:58 Μήνυμα Γρ. Αλεξόπουλου στην Πολιτεία: Πρόληψη χωρίς χρηματοδότηση είναι κενό σύνθημα
14:49 Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:45 Mπούκαραν στ’ αποδυτήρια της ομάδας τους και απείλησαν παίκτες με όπλα
14:40 Περιμένει στην Ιταλία το σωτήριο μόσχευμα το ζευγάρι από την Εδεσσα με τα μανιτάρια…
14:35 «Επίθεση» Θανάση Παπαδόπουλου: Με ψίχουλα στην Αυτοδιοίκηση, τι πολιτική πρόληψης να κάνουμε;
14:30 Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα
14:28 Κατρίνης προς Αδωνι: Επιτέλους, κάντε κάτι για τα Νοσοκομεία της Ηλείας
14:22 Με επιτυχία η ημερίδα στίβου για τη μικρή Αναστασία – Η συγκίνηση Πεγλερίδη
14:18 Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα
14:05 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Χωρίς κάλπες σε τρεις νομούς της Κρήτης!
13:59 Ολη η οικογένεια Ντε Γκρες στο παλάτι «Ελ Πάρντο» της Ισπανίας
13:51 Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία
13:37 Καμπανάκι Τσατραφύλλια: Σκαμπανευάσματα του καιρού, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες
13:36 Βάρδα: Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ