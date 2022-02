Ριάνα: Μας δείχνει πόσο πολύ έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της

Τέλη Ιανουαρίου η Ριάνα εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές της όταν ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Asap Rocky.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ιδιοκτήτρια του brand «Fenty» ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, ποζάροντας δίπλα στον αγαπημένο της ράπερ στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με την κοιλίτσα της σε πρώτο πλάνο.

Έναν μήνα μετά, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε με τον αγαπημένο της στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνο και μας έδειξε πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλίτσα της. Ήρεμη και πανέμορφη, φαίνεται πως περιμένει πώς και πώς τον ερχομό του παιδιού της.

Rihanna and A$AP Rocky at Gucci fashion show in Milan 💫 pic.twitter.com/MgYVJINfDK

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) February 25, 2022