Ριφιφί σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή πολυκατοικίας στο κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό.

Ριφιφί σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό
01 Ιαν. 2026 12:48
Pelop News

Ριφιφί, σε κατάστημα παιχνιδιών, τα ξημερώματα της Πέμπτης 1/01/2026 στην οδό Λένορμαν 256, στον Κολωνό.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δράστες πέρασαν από πιλοτή πολυκατοικίας σε παρακείμενη πολυκατοικία, που βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο. Στη συνέχεια διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

