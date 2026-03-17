Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ (NCTC), Τζο Κεντ, υπέβαλε την παραίτησή του την Τρίτη, σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό φορτίο, καθώς συνδέεται ευθέως με τη διαφωνία του για τον πόλεμο στο Ιράν. Η αποχώρησή του θεωρείται η πιο υψηλόβαθμη παραίτηση από το εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ εξαιτίας της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

«Δεν μπορώ να στηρίξω αυτόν τον πόλεμο»

Στην επιστολή παραίτησής του, που δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ο Κεντ ανέφερε ότι δεν μπορεί «με καθαρή συνείδηση» να στηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβητώντας έτσι ανοιχτά τη βασική λογική πίσω από την εμπλοκή της Ουάσινγκτον.

Στο πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του, ο Κεντ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν στη σύγκρουση εξαιτίας πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του, διατύπωση που προκάλεσε αμέσως πολιτικές αντιδράσεις και έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην παραίτησή του.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Βαριά πολιτική και συμβολική κίνηση

Ο Κεντ δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος της αμερικανικής διοίκησης. Είχε τοποθετηθεί στην ηγεσία του NCTC πέρυσι και θεωρούνταν πρόσωπο με στενή σύνδεση με τον ευρύτερο κύκλο της κυβέρνησης Τραμπ και της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών. Η παραίτησή του, επομένως, δεν εκλαμβάνεται μόνο ως προσωπική διαφωνία, αλλά και ως ένδειξη εσωτερικού ρήγματος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο δικαιολογήθηκε ο πόλεμος με το Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η αποχώρησή του προκάλεσε αιφνιδιασμό σε κύκλους των υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπήρχε άμεση δημόσια απάντηση από τον Λευκό Οίκο ή από το γραφείο της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών.

Η προσωπική αναφορά στην επιστολή

Στην ίδια επιστολή, ο Κεντ συνέδεσε τη θέση του και με το προσωπικό του βίωμα, υπενθυμίζοντας ότι είναι βετεράνος πολλαπλών πολεμικών αποστολών και σύζυγος πεσούσας στρατιωτικού. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να στηρίξει την αποστολή μιας νέας γενιάς Αμερικανών σε έναν πόλεμο που, κατά την άποψή του, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού ούτε δικαιολογεί το ανθρώπινο κόστος. Η αναφορά αυτή προσέδωσε ακόμη πιο βαρύ τόνο στην παραίτησή του.

Νέο πεδίο πίεσης για τον Τραμπ

Η παραίτηση Κεντ προσθέτει έναν ακόμη πονοκέφαλο στην κυβέρνηση Τραμπ, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν προκαλεί ήδη έντονη πολιτική και στρατηγική συζήτηση στις ΗΠΑ. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα αν υπήρχε πράγματι επαρκής βάση για την έναρξη της σύγκρουσης ή αν η Ουάσινγκτον οδηγήθηκε σε κλιμάκωση χωρίς ξεκάθαρη και άμεση απειλή κατά της αμερικανικής επικράτειας.

