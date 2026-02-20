Ριτσώνα: Μαχαίρωσαν 20χρονο σε δομή μεταναστών – Αναζητείται ο δράστης

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που τραυμάτισε με μαχαίρι 20χρονο σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

20 Φεβ. 2026 13:27
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό άνδρα που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 20χρονο στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα, πριν διαφύγει από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, προκαλώντας έντονη αναστάτωση τόσο στους φιλοξενούμενους της δομής όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αλλοδαποί, ομοεθνείς μεταξύ τους, ενεπλάκησαν σε σοβαρή συμπλοκή, κατά την οποία ο ένας φέρεται να επιτέθηκε στον άλλον με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 20χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα από τα χτυπήματα και άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ηλικίας περίπου 30 ετών, ενώ παράλληλα διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.

